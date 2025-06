ท้องทะเลและมหาสมุทรของเรา : ภารกิจดูแลทะเลที่หล่อเลี้ยงเรา / อลงกรณ์ พลบุตร

บทความโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร

ประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานสถาบันเอฟเคไอไอ.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคประชาธิปัตย์

จากนั้นอีก 17 ปีสหประชาชาติได้รับรองอย่างเป็นทางการในปี 2552 โดยกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนเป็นวันทะเลโลกสากลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามสำหรับปี 2568 ธีมหลักคือซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทะเลในมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตทุกหยดน้ำในมหาสมุทรคือสายเลือดที่หล่อเลี้ยงโลกมีพื้นที่ครอบคลุม 71%ของพื้นผิวโลก เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนกว่า 50%และเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารสำคัญที่สุดของโลกกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกปีมีขยะพลาสติกกว่า 8 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล โดยไทยติดอันดับ 10 ประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกสู่ทะเลมากที่สุด ผลกระทบร้ายแรงเห็นชัดจากสัตว์ทะเลกว่า 1 ล้านตัวตายต่อปี เนื่องจากกินขยะพลาสติกเข้าไป เช่น เต่าทะเลที่เข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุน หรือวาฬที่ตายเพราะทางเดินอาหารอุดตัน30%ของแหล่งประมงโลกถูกใช้จนเกินขีดจำกัด ส่วน 60% อยู่ในภาวะถูกใช้เต็มที่ ส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ำลดฮวบ เช่น ฉลามเสือดาวที่ใกล้สูญพันธุ์ และปะการังฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วทำให้ปะการังในไทยกว่า 80% เสี่ยงฟอกขาวจากน้ำทะเลอุ่นขึ้น ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทำลายแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำความสำเร็จแท้จริงของการอนุรักษ์และพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืนอยู่ที่หน้าที่และความรับผิดชอบของเราทุกคนด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพียงเราเริ่มก็จะเกิดคลื่นเล็กๆที่รวมพลังกลายเป็นกระแสเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้1. ลดขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งใช้ถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว และหลีกเลี่ยงโฟมซึ่งเป็นขยะยอดฮิตในทะเลไทย2. ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เก็บเปลือกหอยและปะการัง ไม่ทิ้งขยะชายหาด และไม่จับต้องสัตว์ทะเลขณะดำน้ำ3. เลือกอาหารทะเลที่ยั่งยืนมองหาเครื่องหมาย MSC (Marine Stewardship Council)และ ASC (AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL)บนผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการประมงอย่างรับผิดชอบ4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ปลูกปะการังปลูกป่าชายเลนปลูกหญ้าทะเลกับโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ5. ส่งต่อความรู้สู่รุ่นใหม่สอนเด็กๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลตัวอย่างเช่นหลักสูตร "Saltwater Schools"(ออสเตรเลีย) และ"Te Kawa O Tangaroa"(นิวซีแลนด์)ประเทศไทยไม่ได้เป็นในเวทีโลกแต่มีบทบาทเชิงรุกทั้งในอาเซียนและประเด็นสิ่งแวดล้อมของโลกภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)โดยเฉพาะการร่วมมือระดับพหุภาคี เช่นการประชุม UN Ocean Conference 2025 ที่ฝรั่งเศสในการผลักดันให้บรรลุความสำเร็จภายในปีนี้พร้อมเปิดตัว "พันธบัตรสีน้ำเงิน" (Blue Bonds)ระดมทุนอนุรักษ์มหาสมุทร ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศข้ามพรมแดนสำหรับสนธิสัญญาBBNJ (Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction)เป็นสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการปกป้องระบบนิเวศทะเลหลวงโดยเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนตามหลัก "มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ" (Common Heritage of Humankind)1.จัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPAs)ในทะเลหลวง2.แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมทางทะเลอย่างเท่าเทียม3.ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินกิจกรรมเช่น การทำเหมืองใต้ทะเลลึก4.ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศกำลังพัฒนา5.สนับสนุนเป้าหมายโลกให้บรรลุเป้า 30x30 (ปกป้อง 30% ของมหาสมุทรและพื้นดินภายในปี 2030) ตามกรอบความหลากหลายทางชีวภาพคุนหมิง-มอนทรีออลทั้งนี้สถานะความตกลงล่าสุด (ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2025) มีประเทศที่ลงนามแล้ว 116 ประเทศ มีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 32 ประเทศ