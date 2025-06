บ้านปู เน็กซ์ มุ่งเป้า Net Zero 2040 ชู 4 กลยุทธ์เร่งเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ตามแผนงานสู่ Net Zero บริษัทฯ ได้กำหนดให้ปี 2566 (ค.ศ. 2023) เป็นปีฐาน โดยผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นที่เรียบร้อย และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 6% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศโลก โดยภายในปี 2568 บ้านปู เน็กซ์ จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) นับเป็นก้าวสำคัญของการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ทั้งยังตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นประจำทุกปี และยังคงเดินหน้าดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ อยู่ในระหว่างการขอการรับรอง Net Zero Pathway จาก TGO ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศที่ส่งเสริมกรอบการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯกล่าวว่า “เป้าหมาย Net Zero ของเรา ไม่เพียงเป็นความมุ่งมั่นระดับองค์กร แต่เป็นการวางรากฐานการปรับเปลี่ยนการทำงาน รวมถึงโซลูชันที่เรามอบให้ลูกค้า เรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ในทุกขอบเขตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างต้นแบบการลดคาร์บอนสำหรับองค์กรของเรา รวมถึงภาคธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน จากความสำเร็จก้าวแรกในปี 2566 เราได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญจากการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ใช้ International REC Standard (I-REC) เพื่อชดเชยคาร์บอนในขอบเขตที่ 2 ทั้งหมดของบ้านปู เน็กซ์ และบริษัทลูกในประเทศไทย ซึ่งในปี 2567 เรายังได้จัดการชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกคาร์บอนเครดิตอีกด้วย โดยในอนาคต เราวางเป้าหมายระยะยาวที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขอบเขตลง 50% ภายในปี 2578 และจะยังคงมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และโซลูชันล้ำสมัยมายกระดับศักยภาพให้พันธมิตรและลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน”ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักที่ครอบคลุมทุกด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโดยขอบเขตที่ 1 บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการลูกค้าโดยนำโปรแกรมซ่อมบำรุงอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการรั่วไหลของสารทำความเย็น พร้อมทั้งทยอยเปลี่ยนรถของบริษัทฯ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ภายในปี 2573 ส่วนขอบเขตที่ 2 บ้านปู เน็กซ์ จัดกิจกรรมลดคาร์บอนในองค์กร เชิญชวนพนักงานให้มีส่วนร่วม และพัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับขอบเขตที่ 3 บริษัทฯ เลือกใช้ซัพพลายเออร์ที่สามารถส่งมอบอุปกรณ์และบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลัก ESGผ่านการนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ร่วมกับการใช้ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ของซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดขอบเขตที่ 3 ให้กับบ้านปู เน็กซ์น แสวงหาโอกาสกับภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการดูดกลับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนโดย TGOโดยนำเสนอโซลูชัน Net Zero รวมถึงเอกสารรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) และคาร์บอนเครดิต เพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 บ้านปู เน็กซ์ ให้ความสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอโดยเน้นการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ 2) การประเมินการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการ Net Zero Solutions และ 3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน