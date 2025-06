วัน แบงค็อก จัดงาน ‘One Bangkok, One Pride’ เปิดพื้นที่ส่งเสริมความหลากหลาย

กล่าวว่า “วัน แบงค็อก พัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของผู้คน ตามแนวคิด People-Centric เราจึงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและความหลากหลายมาโดยตลอด โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ การแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของทุกคน (A Supportive Community for All) ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้เราจึงได้จัดงาน ‘One Bangkok, One Pride’ ภายใต้ความร่วมมือกับ Thailand Pride Organization และพันธมิตร พร้อมเนรมิตพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ ให้เต็มไปด้วยสีสันและความสุขพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเอง เพื่อให้ทุกความแตกต่างมาผสานรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่”กล่าวว่า “องค์กรของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับทุกความแตกต่าง โดยครั้งนี้ พวกเราได้มีโอกาสร่วมงานกับ วัน แบงค็อก จัดงาน ‘One Bangkok, One Pride’ นับเป็นหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณ วัน แบงค็อก ที่ได้มอบพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมที่โอบรับความหลากหลายและความเท่าเทียม อันเป็นหัวใจสำคัญของเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราจะยังคงสร้างร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นมิตรกับความหลากหลายอย่างแท้จริง”“One Bangkok, One Pride” มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย กับกิจกรรมและการแสดงสุดสร้างสรรค์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมไฮไลต์ One Pride Celebration ขบวนพาเหรด LGBTQIAN+ จากกลุ่ม Thailand Pride ร่วมเดินขบวนไปพร้อมกับกลุ่ม อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, หมอเจี๊ยบ ลลนา, นัท นิสามณี, เขื่อน ภัทรดนัย, ภูเขา พิชฌ์พสุภัทร และ บุญรอด อารีย์วงษ์พร้อมโชว์เปิดงานจากศิลปินมากความสามารถ หวาย ปัญญริสา โดยขบวนเคลื่อนจาก One Bangkok Boulevard สู่ The Storeys Square เพื่อมารวมพลังกัน จากนั้นพบกับการแสดงสุดตระการตา นำโดยศิลปินเสียงทรงพลังอย่าง แก้ม วิชญาณี ตามด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดัง แอลม่อน ภูมิสุวรรณ และ โปรเกรส ภาสวิชญ์ พร้อมปิดท้ายด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตี้กับเสียงเพลงสุดมันส์จาก DJไฮไลต์กิจกรรม “One Bangkok, One Pride” ตั้งแต่ 6-30 มิถุนายน 2568 ที่ไม่ควรพลาด ประกอบด้วย๐ The Boulevard of Pride: สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษบนถนนแห่งความภาคภูมิใจ เนรมิตร One Bangkok Boulevard ให้กลายเป็นสวรรค์แห่งสีสัน ตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับตกแต่งด้วยสีรุ้งสดใส สัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม พร้อมจุดถ่ายภาพมากมายเพื่อบันทึกความทรงจำอันน่าประทับใจ๐ One Pride Event ที่ The Storeys Square (6 -30 มิถุนายน 2568): พบกับหลากหลายกิจกรรมและความบันเทิงที่จะมาสร้างความสุขและความสนุกสนานตลอดทั้งแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นLive Music: เพลิดเพลินไปกับดนตรีหลากหลายแนวได้ทุกวัน ทั้งดนตรีสดจากศิลปิน และดีเจชื่อดัง อาทิ Daddy & Bear และ Honney BandPride Talk: ร่วมฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQIAN+ อาทิ ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิต และ จิตใจ ธุรกิจ วงการบันเทิง รวมถึงสัตว์เลี้ยง ในทุก ๆ วันศุกร์ และเสาร์Special Show: ตื่นตาไปกับการแสดงสุดประทับใจจาก UNDER DUCK GROUP (Beatbox Mime), Siam Men opera และศิลปินมีชื่อเสียงอีกมากมายMovie Night: ร่วมแบ่งปันโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกัน กับการชมภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของ LGBTQIAN+ ในบรรยากาศสุดชิลล์ ในวันเสาร์ ที่ 7 และ 14 และ วันอาทิตย์ ที่ 8 และ 15 มิถุนายนพบกับกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน ให้คุณมาสนุกร่วมกันได้ตลอดทั้งเดือน เพียงแค่คุณ เป็น สมาชิก ONE BANGKOK อาทิ“Celebrate the Spectrum” Photo Booth: มาร่วมบันทึกภาพตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะลุคไหนๆ ก็สามารถดีไซน์ได้ในแบบของคุณMUTELU: สร้างพลังงานบวกต้อนรับเดือน Pride Month ด้วยการเปิดไพ่ออราเคิล (Oracle)และวันที่ 28 มิถุนายน 2568 พิเศษส่งท้ายไปกับ One Pride, One Run กิจกรรมวิ่งที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแต่งตัวแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.5 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ง่าย ๆ เพียงสมัครผ่านทาง One Bangkok Retail Applicationวัน แบงค็อก ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ มาร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับทุกความแตกต่างกับ “One Bangkok, One Pride” พื้นที่ซึ่งทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.onebangkok.com หรือติดตาม Facebook: One Bangkok Retail, Instagram: parade.onebangkok / thestoreys.onebangkok, TikTok: onebangkok.retail หรือแอด LINE: @onebangkokretail เพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใคร