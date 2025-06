ยูนิ.ชาร์ม มุ่งสานต่อพันธกิจ “สร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นจริง” ภายใต้แนวคิด “Love Your Possibilities”

ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย เดินหน้ายกระดับความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สานต่อพันธกิจภายใต้ Corporate Brand Essenceผ่านกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2568โดยการส่งเสริมการเพื่อจุดประกายแนวคิดและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG (Environment, Social, Governance) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมเปิดตัวผ้าอนามัยและแผ่นอนามัย ที่มีนวัตกรรมแผ่น Organic Cotton โดยมีรับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตัวแทนส่งต่อสิ่งดีๆ ด้วยสัมผัสจากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “ยูนิ.ชาร์มให้ความสำคัญกับการดูแลโลกมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน โดยไม่ลดทอนความสะดวกสบาย แต่เพิ่มเติมความ ‘สบายใจต่อโลก’ ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเรื่องประจำเดือน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยง เป็นโลกที่เราร่วมเดินทางกับผู้บริโภคมาตลอด เราเชื่อว่าความยั่งยืนเริ่มต้นจากการฟังเสียงผู้ใช้ และออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของธุรกิจ”ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกครั้งนี้ ยูนิ.ชาร์มมุ่งเน้นการสื่อสารให้เห็นถึงการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น• ลดการใช้พลาสติก• ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030• ส่งเสริมการใช้วัสดุจากป่าไม้ที่มีการปลูกทดแทน (Programme for Endorsement of Forest Certification : PEFC)• ขับเคลื่อน Circular Economy เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดของเสียเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยูนิ.ชาร์มได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น• การติดตั้ง Solar Rooftop (2020)• ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (2021)• โครงการคาร์บอนเครดิตจากป่า T-Ver ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างป่าที่สมบูรณ์ ลดอัตราการเกิดไฟป่า และปัญหาฝุ่น PM 2.5 (2022)• การรีไซเคิลกระดาษร่วมกับ SCG (2022-2024) รวมทั้งสิ้น 30,676 กิโลกรัม ลดการตัดต้นไม้ 523 ต้น ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ 20,922 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำ 799,942 ลิตร ลดการใช้เชื้อเพลิง 43,074 ลิตร ลดการใช้พลังงาน 123,068 กิโลวัตต์• โครงการเก็บคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (2023-2024)• กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศริมฝั่ง• โครงการ “มือวิเศษกรุงเทพ” ส่งมอบพลาสติกที่ใช้แล้ว Upcycle เป็นชุด PPE เสื้อสะท้อนแสงให้พนักงานรักษาความสะอาด และเก็บคืนพลาสติกยืดร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี (2025)• โครงการ Solar Floating ร่วมกับ Wellgrow Cleanergy และ SCG Cleanergy (ระหว่างดำเนินการ)นอกจากนี้ ยูนิ.ชาร์มยังเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ• MamyPoko Anti-mos Pants ครั้งแรกของผ้าอ้อมกันยุงจากมามี่โพโค ด้วยกลิ่นตะไคร้ธรรมชาติ และ MamyPokoPants BedTime ด้วยแนวคิด Powerful Night Lock ใช้เพียง 1 ชิ้นหลับสนิทตลอดคืน ช่วยลดขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม• Lifree ผ้าอ้อมแบบเทป มาพร้อมเมจิกเทปที่สามารถแปะซ้ำได้หลายครั้ง ช่วยลดขยะเมื่อใช้ร่วมกับแผ่นเสริมซึมซับ เพื่อมอบความสบาย สะอาด และความคุ้มค่าที่ดียิ่งขึ้น• ห้องน้ำแมว Deo-Toilet พร้อมแผ่นรองซับที่ช่วยลดแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดกลิ่นได้ 99.9% สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1 แผ่นต่อ 1 สัปดาห์ ช่วยลดปริมาณขยะ และทรายแมวช่วยลดฝุ่นฟุ้งกระจาย• Sofy ถนอมผิว Natural Love ผ้าอนามัยที่มีนวัตกรรมแผ่น Organic Cotton ที่อ่อนโยน ต่อผิว ลดฟอกขาว ลดการใช้พลาสติก และใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดยในปีนี้มีการขยาย Product Line จากผ้าอนามัยไปสู่ผลิตภัณฑ์แผ่นอนามัยด้วยเช่นกันยูนิ.ชาร์มเชื่อมั่นว่า “ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่คือเส้นทางร่วมกัน” ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการ “เลือก - ใช้ - หมุนเวียน” เพื่อโลก เพื่อคุณ และเพื่ออนาคตที่ดีกว่ากล่าวในตอนท้ายว่า “ยูนิ.ชาร์มให้ความสำคัญกับโลกมาโดยตลอด ไม่ใช่แค่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและชักชวนให้ทุกคนร่วมกันเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของทุกคนสามารถขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นได้”ยูนิ.ชาร์ม ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจโลก และร่วมกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ยูนิ.ชาร์มจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง“Love Your Possibilities” หากร่วมกัน ไม่ว่าเรื่องอะไร ไม่ว่าเมื่อไหร่ ไม่ว่านานแค่ไหน เราก็ทำได้ด้านกล่าวว่า "ดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเต้ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญทั้งการดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม อยากขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถนอมโลกกับเรา โดยอาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของใช้ส่วนตัว อย่าง “Sofy ถนอมผิว Natural Love” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยถนอมโลกและยังอ่อนโยนต่อผิวของเราด้วย เพราะลดฟอกขาว ลดการใช้พลาสติก และใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เต้ยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ จากตัวเราสามารถส่งผลต่อโลกใบนี้ได้"