“วันสิ่งแวดล้อมโลก” ปีนี้ทั่วโลกมุ่งยุติมลพิษจากพลาสติก

ในปีนี้ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Environment Programme: UNEP) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2025ขณะที่ประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมลดโลกร้อน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงพลัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิดพร้อมจัดงานใหญ่ในวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2568) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละปีจะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก ซึ่งคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ในปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution : Ending global plastic pollution” “ใช้พลาสติกอย่างเข้าใจ เปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์พร้อมด้วยผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีเปิดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 ให้แก่ องค์กรร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการลด/เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) และหน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) หลังการประชุมใหญ่ระดับโลก Stockholm Conference on the Human Environment หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)ความร่วมมือจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้มีการจัดวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปีต่อมา คือ วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) ภายใต้แนวคิดหลัก “Only One Earth” เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมในโลกใบเดียวที่เรามีอยู่-สร้างความตระหนักให้เกิดความตื่นตัวด้านวิกฤตการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก-ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเด็กและคนรุ่นใหม่-กระตุ้นให้ผู้คน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ร่วมกันหาหนทางและลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม-ให้การศึกษากับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน-ส่งเสริมงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม-ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนหันมาสนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว