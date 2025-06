มุ่งยั่งยืน!! เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา คว้า 5 ดาว จากโครงการ STGs STAR ททท.

เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการ อัลไล (ALLY REIT) ได้รับเกียรติให้การรับรองระดับ 5 ดาวจากโครงการ STGs STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating: STAR) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนใน 14 ด้าน จากทั้งหมด 17 ด้าน โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน โดยนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการที่เป็นแบบอย่างในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนอย่างแท้จริง นโยบายของ โครงการ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ที่สอดคล้องกับโครงการ STAR ประกอบด้วย1. REDUCE INCOME INEQUALITY โครงการ "ปันกัน x THE CRYSTAL" เชิญชวนผู้เช่าและผู้ใช้บริการร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดี เพื่อนำไปจัดจำหน่ายผ่านร้านปันกัน โดยรายได้จากการขาย 100% จะมอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส2. SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS โครงการเดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา รวมร้านอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืนผ่าน "ครัวคุณต๋อยเพลส" และร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เช่น“โอ้กะจู้ ปลูกผักเพราะรักแม่”3. GOOD HEALTH AND WELLBEING โครงการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของผู้ใช้บริการและบุคลากร ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โปรโมทร้านใหม่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลาย พร้อมจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า และตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจประจำปีสำหรับบุคลากร4. EDUCATION SUSTAINABLE TOURISM โครงการ “ESG DNA” สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็น REITกองแรกของไทยที่ผ่านการประเมิน มีหลักสูตรสำหรับพนักงาน เพื่อเสริมความรู้ด้าน ESG และการลดก๊าซเรือนกระจก5. GENDER EQUALITY นโยบายจากกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (Tone at the top) ส่งต่อถึงทีมงาน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ Employee Welfare for Unconditional Love และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งในนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียม6. EFFICIENT AND CLEAN ENERGY ใช้พลังงานทางเลือกจาก Solar Rooftop และ Solar Parking คิดเป็น 12%ของพลังงานทั้งหมดในการบริหารศูนย์ฯ ส่งเสริมพลังงานสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน7. LOCAL JOBS AND ECONOMIES โครงการ Neighborhood Market เปิดพื้นที่ให้ผู้มีฝีมือและคนหัวใจสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานและจัด Workshop สไตล์ Local & Handmade โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนับสนุนการสร้างงาน อาชีพ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง8. INNOVATION AND INFRASTRUCTURE ALLY SKY REWARD คือแอป Loyalty Program ที่ให้ผู้ใช้บริการรับสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากศูนย์การค้าตามยอดใช้จ่ายสะสม9. TOURISM FOR ALL โครงการเดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ยินดีต้อนรับคณะทัวร์จากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์และไต้หวัน โดยมีร้านค้ายอดนิยมทั้งอาหารท้องถิ่นชื่อดังและผักออร์แกนิคในประเทศ พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง10. SUSTAINABLE DESTINATIONS AND COMMUNITIES โครงการ ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus ให้บริการรถรับ-ส่งในศูนย์การค้าฯ ด้วยรถ EV สะอาดและยั่งยืน ทุกวัน11. PROMOTE SUSTAINABLE TOURISM โครงการ ALLY Care the Whale ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ด้วยเครื่อง Compost เพื่อผลิตสารบำรุงดิน ใช้ภายในศูนย์การค้า และต่อยอดเป็นกิจกรรม CSR ส่งเสริมความยั่งยืนแก่ชุมชน ผู้เช่า และผู้ใช้บริการ12. CLIMATE ACTION นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (Tone at the top) สู่ทีมงาน ภายใต้นโยบาย Climate Change Policy เพื่อขับเคลื่อนการรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน13. SAFETY FOR ALL โครงการเดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสำหรับทุกคน (Safety for All)ด้วยนโยบายรองรับการซ้อมดับเพลิงและ CPR ประจำปี พร้อมจัดจุดแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์14. PARTNERSHIP FOR STGs โครงการร่วมพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐและองค์กรด้านความยั่งยืน เช่น Climate Care Platform ของ SET และ Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) ของ TGO ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของการรับรองความพยายามในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมุ่งสู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสัญชาติสิงคโปร์และไต้หวันได้เริ่มให้ความสนใจในบริการที่มีความยั่งยืนและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่าง ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตกล่าวว่า “การได้รับการรับรองระดับ 5 ดาวจากโครงการ STGs STAR เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาและบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคม และการส่งเสริมเศรษฐกิจ เราเน้นพัฒนาประสบการณ์และนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการขยายพอร์ตสินทรัพย์ของกองทรัสต์ ALLY ในฐานะผู้นำ ‘กรีน คอมมูนิตี้มอลล์’ เรามุ่งรักษาฐานผู้เช่าเดิมและเพิ่มผู้เช่ารายใหม่ โดยยึดหลัก ESG เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันเรากำลังวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อเสริมแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต”ด้วยการได้รับการรับรองระดับ 5 ดาว เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในทุกด้าน ตั้งแต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ทุกการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง