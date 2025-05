เอสซี แอสเสท X เฮย์ ผุดแคมเปญ “SC Asset Fully Furnished with HAY” ตอบโจทย์สายกรีน ติดแกลม

เปิดเผยว่า SC Asset ผู้นำอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงและมีนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจที่มีแนวคิดสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและยกระดับการอยู่อาศัย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไปพร้อมกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยการร่วมมือกับHAY (เฮย์) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านชั้นนำจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้แคมเปญ “SC ASSET Fully Furnished with HAY” จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มาจาก 2 เรื่องหลัก เรื่องแรก เนื่องจากต้องการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ “บางกอก บูเลอวาร์ด” (Bangkok Boulevard) ให้อ่อนเยาว์ลงตามกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยลงคืออยู่ที่ประมาณ 20กว่า – 35 ปี แต่ยังคงความหรูหรา และเป็นคนเลือกสรรสิ่งของที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และเรื่องที่สองเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG ของSC Asset ซึ่งมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฯเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ซึ่งHay เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่มีแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมองว่าแบรนด์ต้องให้ความสำคัญกับ Planet หรือโลกใบนี้ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ“ในยุคที่ความสวยงามต้องควบคู่ไปกับความยั่งยืน ที่อยู่อาศัยยุคใหม่จึงต้องมีมากกว่าความน่าอยู่ แต่ยังต้องเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต สะดวกสบาย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการร่วมมือระหว่าง SC Asset และ HAY (เฮย์) ในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งความต้องการของลูกค้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต โดย บางกอก บูเลอวาร์ด (Bangkok Boulevard) เป็นโครงการบ้านหรูสไตล์ Modern Luxury ที่ให้ความสําคัญต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์ การสร้างบ้านสมัยใหม่ที่มีความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักและออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับHAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติเดนมาร์ก ที่นิยามการใช้ชีวิตยุคใหม่ผ่านงานออกแบบที่สร้างสรรค์ พร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวโดย NORSE Republics นำผลิตภัณฑ์แบรนด์HAY (เฮย์) มาตกแต่งบ้านตัวอย่างในโครงการฯ โดยออกแบบผสมผสานระหว่างความคลาสสิกที่ร่วมสมัยและงานออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว โดยทุกองค์ประกอบตั้งแต่โซฟา โคมไฟ ไปจนถึงของแต่งบ้าน หรือแม้แต่ผ้าม่าน ได้ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันด้วยแรงบันดาลใจจากสไตล์Mid-century Modern ดังนั้น HAY (เฮย์) จึงเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่และเข้ากับคนรุ่นใหม่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการรองรับทุกไลฟ์ไตล์อย่างยั่งยืนกล่าวว่า HAY (เฮย์) เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กําเนิดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.2002 โดย Rolf และ Mette HAY สองผู้ก่อตั้งที่เชื่อว่า “Good design is everyone’s right.”เพราะ HAY (เฮย์) อยากให้ทุกคน ได้สัมผัสงานออกแบบที่ดีจึงร่วมมือกับนักออกแบบและศิลปินระดับโลกมากมายเพื่อสร้างสรรค์ของใช้และของตกแต่งบ้านอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมคุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับการใช้งาน ความสะดวกสบาย และความสามารถในการใช้งานได้ยาวนาน“แบรนด์ Hay มีจุดแข็งในเรื่องของความยั่งยืนอยู่แล้ว ทั้งการทุ่มเทเรื่องงานวิจัยในการผลิตสินค้า และเป้าหมายต้องการเป็น Zero Emission จึงตอบโจทย์ของSC Asset และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องรักษ์โลก สำหรับเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและของใช้ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจัดวางในบ้านตัวอย่างของโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรดักต์ดีไซน์ที่มีอย่างหลากหลายของ Hay” นายวีกฤษฏิ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้สำหรับไฮไลต์ คอลเลกชันHAY (เฮย์) ที่นำมาจัดวางในบ้านตัวอย่างของโครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด (Bangkok Boulevard) บางนา กม.12 ประกอบด้วย• มุมโซนexhibition AAC23 With Kvadrat Fabric ออกแบบโดย Hee Welling มาพร้อมดีไซน์เก้าอี้จากคอลเลกชัน About A Chair โดยส่วนขาของเก้าอี้ที่ทำจากไม้ทีได้รับการรองรับจาก FSC ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากแหล่งปลูกป่าที่ยั่งยืน เคลือบโดย water-based lacquer ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่วนของเบาะ หุ้มด้วยผ้าSteelcut Trio 3 จากแบรนด์Kvadrat ที่ได้รับการรับรองโดยEU Ecolabel, Greenguard Gold,Health และOEKO TEX ผลิตจากกระบวนการผลิตเน้นความยั่งยืน โดยใช้วัตถุดิบที่ผ่าน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม• Paper Shade with Common Table Lamp Base โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติและกระดาษหลายขนาดที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับใช้งานเป็นโคมไฟ แขวนเพดาน หรือ Common Table Lamp Base สำหรับโคมไฟตั้งโต๊ะและตั้งพื้น• Rey Collection ออกแบบโดย Bruno Rey คอลเลกชันเก้าอี้ สตูล และโต๊ะจากปี1971 ที่นำกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยความร่วมมือของHAY ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Dietiker เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสดีไซน์สุดไอคอนนิกและเทคนิคการประกอบ แบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้สกรู (Screwless)• PC Portable Lamp ออกแบบโดยPierre Charpin ที่ออกแบบโคมไฟแบบ “Anti high-tech object”ซ่อนความไฮเทคเอาไว้ใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่าย เข้ากับได้ทุกพื้นที่ และยังทําจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลABS ถึง95% ที่ทนทานและกันน้ำเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร• Mags Collection ออกแบบโดย HAY โซฟารุ่นclassic ของHAY ตั้งแต่ปี 2008 มีดีไซน์เรียบง่ายโมดูล่าร์โซฟาที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย และยังเลือกcustom วัสดุหุ้มได้ด้วย• HAY Dogs Collection ออกแบบโดย HAY & Holly Golightly ด้วยความตั้งใจที่อยากพาของใช้สัตว์เลี้ยงออกจากกรอบการดีไซน์เดิมๆ HAY ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล100% ที่ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงในไอเท็มหลายๆ ชิ้น ได้แก่HAY Dogs Bed, HAY Dogs Collar Flat ,HAY Dogs Leash ,HAY Dogs Rope Toyทั้งนี้ บางกอก บูเลอวาร์ด (Bangkok Boulevard) เป็นโครงการบ้านหรูสไตล์ Modern Luxuryราคาเริ่มต้นหลังละ 10 ล้านบาท สำหรับโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ “SC ASSET Fully Furnished with HAY” เมื่อจองภายในวันที่ 22 พ.ค. – 1 มิ.ย.นี้ และโอนภายใน 30 มิ.ย. 2568 เท่านั้น จะได้รับเฟอร์นิเจอร์ HAY ครบชุดมูลค่าสูงสุด 3 ล้านบาท ./