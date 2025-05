กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าขับเคลื่อน “การศึกษา” ลดเหลื่อมล้ำเด็กไทย

กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL/เซ็นทารา มองว่าในยุคปัจจุบัน การศึกษาไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเรียนในห้องเรียนอีกต่อไป แต่ต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์โลกแห่งความจริง เด็กไทยควรได้ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและความร่วมมือหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและยั่งยืนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า หัวใจของการศึกษา คือ “การพัฒนาความรู้” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดในชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในแนวทาง 8 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม การอบรมโค้ชครู ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสถานศึกษา และการมอบทุนการศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ยังเป็นแหล่งต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงานและนำไปขยายผลได้อีกด้วยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ได้แก่1.ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ได้เดินหน้าสร้างและพัฒนากำลังคน พร้อมยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการ โดยผนึกกำลังร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและสร้างอาชีพที่มั่นคง ผ่านการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียน สามารถเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 8,000 คน2.บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ กทม. นำระบบห้องสมุดออนไลน์ ไฮบรารี่ (Hibrary) ให้บริการภาคสังคมภายใต้โครงการ “BKK x Hibrary อีบุ๊กฟรีอยู่เขตไหนอ่านได้ทุกที่” มียอดการยืมทั้งหมด 41,007 ครั้ง เวลาการอ่านรวม 3,059,557 นาที อีกทั้งยังสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้บริโภคด้วยฟีเจอร์ที่รองรับการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่มีปัญหาในการอ่านโดยระบบอ่านออกเสียงอีกด้วย3.ท็อปส์ จับมือยูนิเซฟ ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับการอ่านของเยาวชนไทย สานต่อความสำเร็จโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้ Every Child Can Read” อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 เพื่อยกระดับทักษะการอ่านและเขียนของเด็กนักเรียนในประเทศไทยให้ครอบคลุม พร้อมตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงเด็กๆ มากกว่า 100,000 คน ผ่านโรงเรียนเครือข่าย 203 แห่งใน 19 จังหวัดทั่วประเทศไทย4.บีทูเอส แหล่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจของทุกคนในครอบครัว จัดกิจกรรม B2S School Road เสิร์ฟความสุข สนุกกับกิจกรรม อ่าน-เขียน-เรียน-เล่น ให้กับน้องๆนักเรียน ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 276 โรงเรียน 22 จังหวัด นอกจากนี้ยังจัดโครงการแข่งขัน “หนูน้อยรักการอ่าน” ภายใต้หัวข้อ “ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ” พร้อมมอบ E-library ห้องสมุด บีทูเอส คลับ” เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้อ่านหนังสือฟรี! เป็นกิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสือระดับโรงเรียน และระดับนักเรียน โดยนับชั่วโมงการอ่านหนังสือของนักเรียน ผ่านห้องสมุดอิเล็คโทรนิกส์ ของ B2S Club นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักพิมพ์นานมีบุคส์ สำนักพิมพ์ในเครือไอดีซี รวมทั้งมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น ที่ร่วมกันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วทั้งสิ้น 197 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 8,072 คน และมีจำนวนการอ่านนับรวมทั้งสิ้น 62,870 ชั่วโมง (4,781,743 นาที)5.เพาเวอร์บาย ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา จึงได้จัดโครงการ “Power of Love by Power Buy” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมอบโอกาสการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทุนการศึกษา แก่เด็กมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้บุคคลออทิสติก พร้อมส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา6.เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นในเวียดนามเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของโครงการ CSR ของ Central Retail ในเวียดนาม กับ โครงการ “One Mall – One School” โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนสถานศึกษาในท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการเปิด GO! Mall แห่งใหม่ การสนับสนุนดังกล่าวรวมถึงการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือบริจาคทรัพยากรให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับห้างใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ปี 2024 Central Retail Vietnam ได้ส่งมอบโครงการด้านการศึกษาอย่างสำเร็จภายใต้โครงการ One Mall, One School โดยเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน โครงการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Central Retail Vietnam ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูในชุมชนจังหวัดต่างๆ โครงการดังกล่าวได้มีการต่อยอดไปครอบคบลุม 14 โรงเรียน สนับสนุนนักเรียนเกือบ 8,000 คนทั่วประเทศเวียดนามบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ภายใต้โมเดลธุรกิจ ‘The Ecosystem for All’ สร้างมิติใหม่ให้วงการการศึกษาไทย โดยได้จับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดพื้นที่ห้างทั่วประเทศ สร้างเวทีเรียนรู้แก่เยาวชน จัดโครงการ “เรียนดี มีความสุข สู่อนาคตที่สดใส” เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโรบินสันทั่วประเทศ เป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก เปิดเวที เปิดประสบการณ์ และเปิดเส้นทางอาชีพ” มุ่งเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงในอนาคต เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการจำหน่ายเค้ก และ ผลิตภัณฑ์จากนักเรียนอาชีวะ บนพื้นที่ศูนย์อาหาร Food Park / Food Patio / Food Ville / FoodwOrld จำนวนทั้งสิ้น 44 จุดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่นอกจากนี้ เปิดตัว Preschool รูปแบบใหม่ “First Class Preschool” ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสองภาษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญในช่วง 1-6 ปี เสริมสร้างตัวตนเด็กๆ พร้อมทักษะสมอง Executive Functions (EF) วินัยเชิงบวก และการพัฒนารอบด้านทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และการสื่อสารทั้งสองภาษา ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสู่ความสุขและความสำเร็จในอนาคต ปักหมุดสาขาแรกที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เสริมแกร่ง Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนาให้เป็น Center of Life อย่างแท้จริง สร้างพื้นที่ตอบโจทย์และยกระดับการใช้ชีวิตทุกมิติทั้ง Shop-Work-Stay-Play-Live ตั้งแต่การช้อปปิ้ง การพักผ่อน ไปจนถึงการเรียนรู้ และสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชุมชนบริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL/เซ็นทารา มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ และได้มีจัด โครงการฝึกงานของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567 รับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 23 แห่ง เข้าฝึกงานตามโรงแรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวน 2,121 คน เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานกับโรงแรมที่แท้จริงพร้อมเรียนรู้กระบวนการ การทำงาน การเข้าสังคมและชีวิตการทำงาน อีกทั้งพนักงานก็จะได้รับประสบการณ์การสอนงาน และให้คำแนะนำเรื่องงานแก่นักศึกษาฝึกงาน นอกจากตัวเด็กจะได้รับความรู้แล้ว พนักงานเองก็ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสารไปพร้อมกันบริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ CRG ได้ให้การสนับสนุนฝึกงานนักเรียนนักศึกษา ในโครงการ ทวิภาคี สหกิจศึกษาและฝึกงาน, โครงการทวิภาคีต่างชาติ, โครงการทวิภาคีกลุ่มทักษะเฉพาะ และโครงการทวิภาคีคนพิการ โดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ร่วมกันพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งการศึกษาด้านทฤษฎีจากสถานศึกษาและการฝึกทักษะ ปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2567 จำนวน 1,275 คน ตั้งแต่ระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งสามารถเติบโตในสายงานเป็นพนักงานของ CRG ได้ทันทีโดยนับอายุงานต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานไปแล้ว 1,290 รายทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อมั่นเสมอว่า “การศึกษา” คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่เท่าเทียม กลุ่มเซ็นทรัลจึงมุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกภูมิภาคได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่ออนาคตที่แข็งแรง และร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน