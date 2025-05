CPN ก่อตั้งบริษัท “เซ็นทรัลพัฒนากรีนโกรท” มุ่ง Decarbonization จริงจัง เดินสายจัดกิจกรรม (RE) Lifestyle Roadshow ทุกภูมิภาค

โชว์ความสำเร็จ Green Partnership ผนึกกำลังแบรนด์และร้านค้ากว่า 2,400 รายร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงเป็นพื้นที่ดูแลด้าน People ตลอด 45 ปีร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านโครงการทั้งในทางการเงิน และการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ร่วมมือพันธมิตรสายกรีนต่อยอด Better Futures Project ปี 4 เริ่มครั้งแรกกับกิจกรรม “RE” Lifestyle Roadshow รักษ์โลก I รักชุมชน เดินสายเล่าเรื่องความยั่งยืนตลอดปีทั่วทุกภูมิภาค ประเดิมเซ็นทรัลเวิลด์ 19-21 พ.ค.68บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เดินหน้าพัฒนาด้านความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ประกาศจัดตั้งบริษัทขับเคลื่อน Decarbonization ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผนึกพันธมิตรทุกภาคส่วน ต่อยอดความสำเร็จโครงการปี 4 ครั้งแรกกับผ่านไฮไลท์กิจกรรมปรับแนวคิดเพื่อลดคาร์บอนจากการจัดอีเว้นต์และการเดินทาง เปลี่ยนรถกระบะไฟฟ้าให้กลายเป็นอีเว้นต์เคลื่อนที่ เดินสายเล่าเรื่องความยั่งยืนทั่วไทย ทั้งยังส่งเสริมแนวคิด Worry-Free Journey การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากเหนือจรดใต้แบบไร้กังวล ชาร์จได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย โดยนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กล่าวว่า “นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลงทุนกว่า 120,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี (ปี 2568-2572) ดังที่เราได้ประกาศไปแล้ว CPN ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดล ‘The Ecosystem for All’ สร้างความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเราเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ จัดตั้งบริษัท ‘เซ็นทรัลพัฒนากรีนโกรท’ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนด้าน Decarbonization ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม มีแผนงานหลักในช่วงแรกคือการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าสะอาดเพิ่มขึ้นรวมกว่า 35 เมกะวัตต์ (ส่งผลให้เซ็นทรัลพัฒนามีกำลังการผลิตรวมกว่า 68 เมกะวัตต์ คิดเป็น 1.8% ของกำลังการผลิตโซลาร์ทั้งประเทศ) ให้กับโครงการต่างๆ ของเซ็นทรัลพัฒนา และหลังจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนากรีนโกรทมีเป้าหมายในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับทุกโครงการของเซ็นทรัลพัฒนา และต่อยอดจากศักยภาพและความเชี่ยวชาญดังกล่าว ไปสู่การให้บริการแก่บริษัทอื่นๆ ทั้งในและนอกกลุ่มเซ็นทรัล”นอกจากการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ ด้วยนโยบายของบริษัทในการเป็น Place Maker ที่ผนวกการดูแลด้าน People และ Planet ไปพร้อมกัน ได้แก่ด้าน People ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมพัฒนาสังคมไทยทั้งในทางการเงิน และการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมารวมกว่า 5,000 ล้านบาท) ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สาธารณะ การศึกษา และโอกาสในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริม Local Wealth สร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับชุมชนโดยตรงผ่าน “เซ็นทรัล ทำ” ของกลุ่มเซ็นทรัล อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับภาครัฐโดยปีที่ผ่านมา นี้ได้เราร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มโครงการ “เรียนดี มีความสุข สู่อนาคตที่สดใส” เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะยาวด้าน Planet ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ เรามีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และในเดือนตุลาคม 2568 เตรียมเปิดตัว “เซ็นทรัล กระบี่” ที่ตั้งเป้าเป็น The First Prototype of Sustainable Mall in Thailand ที่ให้ความสำคัญด้าน Zero Carbon ต่อยอดจาก “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ที่นำร่องแนวคิด Low Carbon Mall แห่งแรก อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 42 สาขาทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ Green Partnership ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแบรนด์และร้านค้าแล้วกว่า 2,400 ราย เพื่อร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการลดการใช้พลังงานและคัดแยกขยะ และโครงการ “Better Futures Projects” เป็นหนึ่งในโครงการที่เราต้องการสื่อสารให้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและทำได้จริง โดยตลอดการจัดงาน 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คนด้านกล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าความยั่งยืนเป็นมากกว่าเรื่อง Green หรือสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการลงมือทำในทุกมิติ ทั้งการดำเนินธุรกิจ และการดูแลชุมชน สังคม (ESG) เราต้องการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งต้องเริ่มลงมือสร้างตั้งแต่วันนี้ และต้องทำไปพร้อมกับทุกคน ในปีนี้ เรายังคงสานต่อความตั้งใจตั้งแต่วันแรก คือการทำให้เรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ “เข้าใจง่ายและทำได้จริง” ปีนี้จึงทำคอนเซ็ปต์ ครั้งแรกกับ (RE) Lifestyle Roadshow เซ็นทรัลพัฒนา รักษ์โลก | รักชุมชน ซึ่งเรานำเสนอในทุกมิติ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Roadshow Event ของเรา ที่สื่อสาร Lifestyle ที่เป็นมิตรต่อโลก และยังได้ส่งเสริมชุมชนอีกด้วย”งาน Better Futures Project 2025 ครั้งแรกกับ “RE” Lifestyle Roadshow รักษ์โลก I รักชุมชน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2568 ที่ลานหน้า Groove ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับ 3 ไฮไลท์กิจกรรม ดังนี้สนุกกับรถกระบะรักษ์โลกสไตล์รถพุ่มพวง เชิญชวนลูกค้า และพันธมิตร มา (RE) Lifestyle ปรับไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ที่ทำได้ง่ายๆ และยั่งยืนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พบกับรถกระบะไฟฟ้าจาก RIDDARA x CENTRAL PATTANA ที่ปรับแนวคิดเพื่อลดคาร์บอนจากการจัดอีเว้นต์และการเดินทาง เปลี่ยนรถกระบะไฟฟ้าให้กลายเป็นอีเว้นต์เคลื่อนที่ ควบคู่การส่งเสริมแนวคิด (Re) Lifestyle ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยั่งยืน รักษ์โลก | รักชุมชน พร้อมไอเดียการปรับรถเป็นแพลตฟอร์มค้าขายรูปแบบใหม่ๆ ช่วยสร้างรายได้ให้ Green Entrepreneurs รุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรม Test Drive ในสาขาที่ร่วมกิจกรรม และรับฟรีสติ๊กเกอร์ (RE) lifestyle และของรางวัลเพิ่มเติม เมื่อถ่ายรูปกับรถในงานตามกติกา- เล่นเกมสุดสนุก ผ่านกิจกรรมมากมาย เพื่อรับคอยน์แลกของรางวัลในงาน*สามารถร่วมเล่นเกม จำกัดจำนวน 8 คอยน์/ท่าน/วัน ในการแลกรางวัลต่อวันเท่านั้น, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด· (RE) แล้วรวย รีไซเคิลแลกขวดน้ำพลาสติก จำนวน 2 ขวด (รับ 2 คอยน์) ช่วยลดปริมาณขยะ ลดไมโครพลาสติกปนเปื้อนสู่ท้องทะเล ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม· (RE) turn สู่ชุมชน Market ตลาดรักชุมชน (รับ 2 คอยน์) ช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าชุมชนและเด็กนักเรียน ภายในงาน· (RE) serve the Sea ช่วยสัตว์ทะเลจากบ่อขยะ (รับ 1 คอยน์)· (RE) give to Local ตอบคำถามสนับสนุนชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (รับ 1 คอยน์)· (RE) check เรื่องราวจากแบรนด์รักษ์โลก เปิดกล่องเช็คเรื่องราวจากแบรนด์รักษ์โลกจากพันธมิตรในโครงการ Central Pattana Green Partnership (รับ 1 คอยน์)· (RE) gister Central X สมัครสมาชิกใหม่ Application Central X (รับ 1 คอยน์)ลุ้นรับ ทุนการศึกษา รวมมูลค่า 100,000 บาท* จากกิจกรรมประกวดคลิปสั้นทำเรื่องดีๆ รักษ์โลก ประกอบเพลง ‘ลองมา(RE)’ ภายใต้โครงการ ‘เรียนดี มีความสุข สู่อนาคตที่สดใส’ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแชร์ VDO เป็นสาธารณะผ่าน TIKTOK และ/หรือ Facebook ตามกติกาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.68 – 30 ก.ค.68 ผู้ชนะรับทุนการศึกษา ประกาศผลวันที่ 31 ส.ค.68นอกจากนี้ ไฮไลท์กิจกรรมนำขบวนด้วยเตรียมเดินสายทั่วไทยตลอดเดือนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ ลานอควาเรียม ชั้น G วันที่ 5 มิถุนายน 2568, จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ ณ หน้าห้องจัดนิทรรศการ วันที่ 6-8 มิถุนายน 2568 โดยความร่วมมือกับเซ็นทรัล ทำ, เซ็นทรัล นครสวรรค์ ณ ประตูหน้าศูนย์การค้า วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568, เซ็นทรัล โคราช ณ ลานโปรโมชั่น 4 ชั้น 1 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2568, เซ็นทรัล จันทบุรี ณ สวนเพลิน-ลานอินจัน วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2568 และเซ็นทรัล กระบี่ เดือนตุลาคม 2568โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ กรุงเทพมหานคร, กระทรวงศึกษาธิการ,กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, บริษัท รีไซเคิล เดย์ จำกัด, ริดดารา ออโต้โมบาย ประเทศไทย จำกัด, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน, บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มีทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด, บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด, บริษัท เอปสัน(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัล ทำทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาตอกย้ำความสำเร็จ โดยติดอันดับ Dow Jones Best-in-Class Indices ในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) รวมถึงการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ออกทั้ง Green Bond และ Sustainability-Linked Bond รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อนำไปใช้กับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ./