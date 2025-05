ม.กรุงเทพ จัดเวทีถกกลยุทธ์ "สื่อไทยจะอยู่รอดอย่างไรในยุค AI Disruption"

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานสัมมนาระดับประเทศ BRS CONFERENCE 2025 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกภายใต้ Concept "Battle of Screens: สื่อไทยจะอยู่รอดอย่างไรในยุค AI Disruption" จัดโดยนักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชา Broadcasting and Streaming Media Production คณะนิเทศศาสตร์ เวทีสำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อสตรีมมิ่ง อุตสาหกรรมบันเทิง และครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมค้นหาแนวทางรับมือและการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์กับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล พร้อมแนวทางผลักดัน Soft Power ไทยด้วยอุตสาหกรรมสื่อสู่สายตาทั่วโลก จัดขึ้น ณ Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเจาะลึกผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมสื่ออย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของการผลิต การคัดกรอง และนำเสนอเนื้อหา พร้อมแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถปรับตัวให้ทันโลก เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยภายในงานเปิดเวทีถกประเด็นจัดเต็มทุกมิติความคิดตลอด 2 วัน ม.กรุงเทพ จัดเวทีถกกลยุทธ์รับมือสื่อไทยจะอยู่รอดอย่างไรในยุค AI DisruptionInsight Stage: เจาะลึกอนาคตสื่อไทยในยุค AI Disruptionเสวนาพิเศษจากผู้นำในวงการบันเทิงและสื่อระดับประเทศ เพราะทุกมุมมองคือ พลังขับเคลื่อนจากตัวจริงของวงการ สู่แนวทางอยู่รอดและส่งออก Soft Power ไทย นำโดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน, คุณเดียว วรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด, คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานผลิตภัณฑ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง Head of COOLISM, RS GROUP และคุณอ้วน จิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการสายการผลิตคอนเทนต์ และพัฒนาศิลปิน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัดNext Wave Stage: คลื่นลูกใหม่ของสื่อไทยในโลก AIเจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี และการปรับตัวจากตัวจริงในวงการข่าว โทรทัศน์ คอนเทนต์ดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์ นำโดย คุณโอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท โคตรคูล จำกัด, คุณจัค หิรัณยพัทธ์ กลิ่นพยอม หัวหน้าทีม Creator Growth บริษัท AnyMind Group จำกัด, คุณอิสระ ฮาตะ Co-Founder บริษัท รับทราบ โปรดักชั่น จำกัด และคุณมอส ณัฐพงษ์ คำวิชัย Creative ช่อง GOODDAY OFFICIALปิดท้ายด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป AI ในหัวข้อ Broadcast NEXT: เวิร์กช็อป AI เปลี่ยนเกมสื่อ โดยมีคุณกอล์ฟ ณัฐกร เวียงอินทร์ Head of Content & Branding of Future Trends ผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์และเชื่อมโยงคนทำงานในอุตสาหกรรมสื่อยุคใหม่งานนี้ไม่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ยังเป็นการจุดประกายให้อุตสาหกรรมสื่อไทยสามารถก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ