BDMS Wellness Clinic ผนึก Straumann Group เสริมศักยภาพทันตกรรมไทยสู่ Dental Wellness Hub ระดับสากล

ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือนำโดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังบริษัทด้านการปลูกรากฟันเทียมและทันตกรรมความงามจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ผนึกกำลังเดินหน้าตั้งชูแนวคิดผสานเทคโนโลยีทันตกรรมและศาสตร์ความงาม มุ่งยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้าน Wellness ระดับโลก ตลอดจนผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นโดยมี นายเปโดร สวาห์เลน เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Pedro Zwahlen, Ambassador of the Swiss Confederation to Thailand) นาย แพทริก โลห์ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร รองประธานบริหาร และหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Straumann Group (Mr. Patrick Loh, Member of Executive Management Board, Executive Vice President and Head of Asia Pacific, Straumann Group) ทันตแพทย์หญิงวลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล รองผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก นางสาว ศิริพร ไทรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางคลินิก นางสาว จิตรา สังฆกิจ Country Manager บริษัท Straumann Group ประเทศไทย และ นาย ลิป แทน หัวหน้าฝ่ายการเงิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Straumann Group (Mr. Lip Tan, Head of Finance Shared Services of Straumann Group APAC, Straumann Group) เข้าร่วมงานกล่าวว่า ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง “สุขภาพที่ดี” ได้รับการขยายความมากกว่าการไม่มีโรคภัยหรืออาการเจ็บป่วย หากแต่ครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การส่งเสริมสุขภาพจึงต้องอาศัยการดูแลแบบองค์รวม อันประกอบด้วยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสุขภาพในด้านที่มักถูกมองข้าม เช่น สุขภาพช่องปาก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสุขภาวะโดยรวม ทั้งในฐานะด่านแรกของระบบย่อยอาหาร และในฐานะตัวสะท้อนของความสมดุลภายในร่างกาย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตนเอง และคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน สุขภาพช่องปากที่ดีจึงมิใช่เพียงเรื่องของการดูแลเฉพาะจุด หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีในทุก ๆ ด้าน“ด้วยวิสัยทัศน์ของ BDMS Wellness Clinic ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการดูแลสุขภาพองค์รวม เราจึงได้จับมือกับ Straumann Group ประเทศไทย เพื่อผสานเทคโนโลยีรากฟันเทียมเซรามิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ภายใต้การผลิตของบริษัท Straumann เข้ากับศาสตร์ทันตกรรมความงาม ที่ดำเนินการภายใต้ความดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทันตกรรมความงาม ที่ BDMS Wellness Clinic เพื่อดูแลทั้งสุขภาพช่องปากพร้อมส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและความมั่นใจให้กับผู้คนทั่วโลกที่เดินทางมารับบริการด้านทันตกรรม ณ BDMS Wellness Clinic”“ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ที่ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเราสู่เป้าหมายระดับประเทศในการเป็น Dental Wellness Hub Thailand เพื่อส่งมอบสุขภาพช่องปากที่ดีที่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Dental Wellness Tourism เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็น Wellness Hub Thailand จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวมที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางด้านทันตกรรมด้วย” นายแพทย์ตนุพล กล่าวเพิ่มเติมกล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และไทยอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนธุรกิจสวิสที่เข้ามาลงทุนในไทยผ่านการให้ข้อมูล การสร้างเครือข่าย และการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนไทย สถานทูตมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสองประเทศ”กล่าวว่า “Straumann Group มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์รากฟันเทียม เซรามิก ณ BDMS Wellness Clinic ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับศาสตร์ความงามในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้ง Straumann Group และ BDMS Wellness Clinic ในการส่งเสริมศักยภาพของทันตแพทย์ไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก และร่วมกันสร้างอนาคตแห่งวงการทันตกรรมทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค”เพราะรอยยิ้มของคุณคือแพชชันของเรา: เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการบูรณะรอยยิ้มด้วยรากฟันเทียมเซรามิก เทคโนโลยีล่าสุดที่ผสานศาสตร์แห่งความงามเข้ากับความชำนาญการทางทันตกรรมอย่างลงตัวกล่าวว่า คลินิกทันตกรรมของ BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นส่งมอบบริการด้านทันตกรรมความงามที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ด้วยความตั้งใจที่จะมอบทั้งสุขภาพช่องปากที่ดีและความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกท่าน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ดีรับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันคือ ‘รากฟันเทียมเซรามิก (Zi Ceramic Implant)’ จากแบรนด์ Straumann บริษัทด้านการปลูกรากฟันเทียมและทันตกรรมความงามจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยวัสดุไบโอเซรามิก (Zirconia) ของ Straumann มีจุดเด่นด้านความแข็งแรง ทนทาน และเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อในช่องปาก จึงให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้ รากฟันเทียมเซรามิกยังมีคุณสมบัติด้านความงามที่โดดเด่น ด้วยเฉดสีที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่ารากฟันเทียมประเภทโลหะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบูรณะฟันบริเวณด้านหน้า อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอาการแพ้โลหะ ซึ่งเป็นข้อกังวลที่อาจพบได้ในรากฟันเทียมทั่วไป ทำให้เป็นทางเลือกที่ทั้งปลอดภัยแก่ผู้รับบริการทุกคน“การเลือกใช้รากฟันเทียมเซรามิกจาก Straumann ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ BDMS Wellness Clinic ในการมอบทางเลือกด้านการบริการการดูแลช่องปากให้กับผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพในการฟื้นฟูการใช้งานของฟันควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้รับบริการ ผ่านรอยยิ้มที่มั่นใจ สวยงาม และเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง” ทันตแพทย์หญิงสุชาดา กล่าวเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Straumann Group และรากฟันเทียมเซรามิกในงาน โดย Straumann Group เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทมีความชำนาญการการในการวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นรากฟันเทียม เครื่องมือจัดฟันใส วัสดุชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Straumann Group มีวางจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยยึดมั่นในเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานการดูแลผู้รับบริการระดับสากลในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) Straumann Group ได้เข้าซื้อหุ้น 49% ของบริษัท Neodent จากประเทศบราซิล และในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด ทำให้ Neodent เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Straumann Group อย่างเต็มตัว ปัจจุบัน Neodent มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 95 ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) Neodent ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด “Zi Ceramic Implant” ระบบรากฟันเทียมเซรามิก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามและสุขภาพช่องปาก รากฟันเทียม Zi Ceramic ผลิตจากเซอร์โคเนียคุณภาพสูง มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรง สีขาวคล้ายรากฟันธรรมชาติ และความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ด้วยการออกแบบรูปทรงเรียวที่เลียนแบบรากฟันธรรมชาติ จึงช่วยให้การรักษาและการฟื้นฟูรอยยิ้มเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่าง BDMS Wellness Clinic และบริษัท Straumann Group ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการรวมพลังเป็น #TeamThailand เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก ตลอดจนตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการด้านสุขภาพและทันตกรรมของไทยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การส่งมอบการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนทั่วโลกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรากฟันเทียมเซรามิกและบริการทันตกรรมด้าน Aesthetic Dentistry ของ BDMS Wellness Clinic ได้ที่ https://www.bdmswellness.com/