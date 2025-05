นิปปอนเพนต์ สะท้อนตัวตนเป็นแบรนด์สี “Smart & Sustain” ในงานสถาปนิก’68

แบรนด์สียอดขายอันดับ 1 ของเอเชียต่อเนื่องเกือบ 10 ปีจากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ปีนี้นิปปอนเพนต์ ได้นำแบรนด์สีนวัตกรรมทาอาคารเข้าร่วมงาน “สถาปนิก’68” (ASA Expo 2025) เป็นครั้งแรก โดยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะแบรนด์สีทาอาคารเพียงแบรนด์เดียวที่เข้าร่วมงานในระดับ “Thematic Pavilion” ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ร่วมที่สื่อสารกับผู้เข้าชมงานได้ลึกซึ้งและเหนือกว่าการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบปกติวัชระ กล่าวต่อว่า พาวิลเลียนนิปปอนเพนต์ในงานสถาปนิก’68 ได้จับมือร่วมกับ “pbm” สตูดิโอออกแบบชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มาร่วมเป็นพันธมิตรผู้พัฒนางานออกแบบดีไซน์ด้วยแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์คู่กายสถาปนิกนักออกแบบอย่าง “พัดสี” ภายใต้ธีม “The Future City” ที่จะเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมงานได้สัมผัส “ปรากฏการณ์แห่งสีสันเพื่อคุณในอนาคต” สะท้อนตัวตนแบรนด์สี “Smart & Sustain” โซลูชันสีนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับงานดีไซน์ล้ำสมัยและสนับสนุนความยั่งยืนระยะยาว ซึ่งจะนำมาโชว์เคสภายในงานครั้งนี้“งานสถาปนิก’68 ถือเป็นครั้งแรกที่นิปปอนเพนต์เข้าร่วมโชว์เคสแสดงตัวตน แนวคิด และศักยภาพของแบรนด์พร้อมนวัตกรรมใหม่ทั้งหมด เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่เรามองว่านิปปอนเพนต์มีความพร้อม ทั้งในแง่การสร้างแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องจนแข็งแกร่งในตลาด เพิ่มความต้องการกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งาน และการขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ เราจึงเข้าร่วมงานสถาปนิก’68 และเลือกที่จะเข้ามาในระดับ ‘Thematic Pavilion’ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในชุมชนสถาปนิก นักออกแบบ ผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่สนใจการใช้สีในงานสถาปัตยกรรมว่า แบรนด์นิปปอนเพนต์เป็นผู้นำสีนวัตกรรมคุณภาพสูงที่สามารถมอบโซลูชันให้กับทุกงานดีไซน์ได้จริง” คุณวัชระกล่าวด้านกล่าวว่า ความคาดหวังของนิปปอนเพนต์จากการสร้างพาวิลเลียนในงานสถาปนิก’68 คือการตอกย้ำภาพลักษณ์ “Smart & Sustain” แบรนด์ที่เป็นมากกว่าสี เพราะนิปปอนเพนต์มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโซลูชันสู่โลกแห่งสถาปัตยกรรม การดีไซน์ และยังคำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติและทุกจินตนาการการออกแบบทั้งในวันนี้จนถึงอนาคตพาวิลเลียนนี้จะสร้างประสบการณ์จริงเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อกับกลุ่มนักออกแบบ สถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการ เพื่อซึมซับความเป็นผู้นำที่เหนือกว่าการตกแต่งอาคารของนิปปอนเพนต์ และช่วยยกระดับมุมมองให้กลุ่มลูกค้า B2B เล็งเห็นศักยภาพนวัตกรรมและคุณค่าของสีนิปปอนเพนต์ที่ผสมผสานไว้ในพาวิลเลียนทั่วทุกจุด พาวิลเลียนของนิปปอนเพนต์จะถ่ายทอดความมหัศจรรย์แห่งสีและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้รับแรงบันดาลใจเพื่อนำไปถ่ายทอดสีสันสู่ผลงานการออกแบบจริงด้านการออกแบบพาวิลเลียนของนิปปอนเพนต์ในงานสถาปนิก’68 นี้รังสรรค์ขึ้นโดย “pbm” สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมแนวหน้าที่กวาดรางวัลในระดับสากลและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Future City” ที่สะท้อนความเป็นแบรนด์สีแห่งอนาคตด้วยสไตล์ “Futuristic” รูปทรงแปลกตา ด้านนอกโครงสร้างเป็นสีขาวล้วนที่มีความสูงโดดเด่นถึง 7 เมตร ขณะที่ภายในเป็นทางเดินยาว 18 เมตรที่จะพาผู้ชมงานไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ตลอดเส้นทางอธิบายว่า แรงบันดาลใจหลักของพาวิลเลียนนี้มีที่มาจาก “พัดสี” หรือ “ Colour fandeck” อุปกรณ์พื้นฐานที่นักออกแบบทุกคนรู้จักและใช้งานเป็นอย่างดี จากท่าทางการคลี่พัดสีออกเพื่อใช้งาน จึงเกิดจินตนาการเป็นรูปลักษณ์ของพาวิลเลียนที่มีทั้งส่วนทึบและส่วนโปร่ง และเมื่อผู้ชมงานเดินผ่านทางเดินของพาวิลเลียนจะให้ความรู้สึกเหมือน ‘ท่องไปในพัดสีอย่างเพลิดเพลิน เสมือนกำลังกางพัดสีที่มีมากถึง 2,338 เฉดสี’ เพราะด้านในทางเดินของพาวิลเลียน ผู้ชมจะได้รับชมทั้งสีนวัตกรรมต่างๆ ของนิปปอนเพนต์และระบบ Immersive Experience ที่จะให้ประสบการณ์เต็มอิ่มกับผู้ชมงานกล่าวต่อว่า สำหรับการใช้สีในพื้นที่ภายนอกของพาวิลเลียนนิปปอนเพนต์จะเป็น “สีขาว” ทั้งหมด เพราะถ้าหากพูดถึง “สีทาอาคาร” ทุกคนมักจะนึกถึงสีสันหลากหลาย pbm และนิปปอนเพนต์จึงเห็นตรงกันว่า การใช้สีขาวคือการสร้างความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงให้กับผู้ชมงาน และจะกลายเป็น “ที่พักสายตา” ให้ผู้ชมได้ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันจากนิทรรศการข้างเคียง รวมถึงยังสื่อความหมายได้ด้วยว่า พาวิลเลียนแห่งนี้คือ “ผืนผ้าใบเปล่า” ที่เชิญชวนให้ผู้ชมได้ใช้จินตนาการถึงสีสันที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งจะเห็นได้บางส่วนผ่านโครงสร้างคล้ายมู่ลี่ของตัวพาวิลเลียนเองนอกจากผลิตภัณฑ์สีนิปปอนเพนต์ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนแล้ว ทาง pbm เองมีการออกแบบพาวิลเลียนนี้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน “ความยั่งยืน” ของนิปปอนเพนต์ด้วยเช่นกัน โดยโครงสร้างพาวิลเลียนที่ใช้เหล็กโค้งและไม้นี้ถูกประกอบเข้าด้วยกันด้วยเทคนิคเข้าไม้แบบสลักฉบับภูมิปัญญาไทย ช่วยให้หลังจากสิ้นสุดงานแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะสามารถถอดออกเพื่อนำไปใช้งานต่อเป็นวัสดุตัวอย่างให้กับดีไซเนอร์ได้ จึงไม่เหลือเศษเป็นขยะเหลือทิ้ง1. Painting the Future – พื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของนิปปอนเพนต์ผ่านระบบ Immersive Experience สร้างประสบการณ์เต็มอิ่มในโลกแห่งสีสัน พร้อมสอดแทรกผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมระดับสากลที่จะเปลี่ยนโลกอนาคตให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัส2. Colour of Citizen – โดดเด่นและดึงดูดผู้เข้าชมงานด้วย Colour Brainwave นวัตกรรมเครื่องสแกนคลื่นสมองพร้อมจอแสดงผลแบบ Interactive เพื่อค้นหาสีสันที่บ่งบอกตัวตน3. Inspired by You – พื้นที่อเนกประสงค์ จุดรวมพลพบปะสังสรรค์และรับแรงบันดาลใจ4. Inspiring Café - คาเฟ่ที่สามารถนำสีที่ได้จากกิจกรรม Colour Brainwave มาแลกรับเครื่องดื่มกระป๋องดีไซน์เฉพาะเพื่อคุณ๐ ไฮไลต์สีนวัตกรรมห้ามพลาดภายในงานวัชระกล่าวเพิ่มเติมถึงผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมของนิปปอนเพนต์ภายในงานสถาปนิก’68 ว่า จะมีการสอดแทรกผสมผสานเข้าไปในทุกๆ จุดของธีมเมติก พาวิลเลียน โดยมีไฮไลต์สีนวัตกรรมรุ่นใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในร้านค้าทั่วไป ซึ่งผู้ชมงานไม่ควรพลาด เช่น· นิปปอนเพนต์ อัลตร้าการ์ด – สีนวัตกรรมสำหรับเคลือบสีทาภายนอก เกรดอัลตร้าพรีเมียม รุ่นใหม่ล่าสุด มอบความทนทานเหนือกว่ามาตรฐานที่ มอก. กำหนดถึง 7 เท่า รับประกันความทนทานยาวนาน 20 ปี พร้อมรับประกันสีซีดจางสูงสุด 7 ปี เป็นรายแรกในตลาดสีเมืองไทย จึงช่วยลดความถี่ในการทาสีใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 13% และช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯไม่ต่ำกว่า 34%· นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เท็กซ์เจอร์ – สีน้ำอะคริลิกนวัตกรรมใหม่เกรดอัลตร้าพรีเมียม ที่สามารถสร้างลายได้ในขั้นตอนเดียว ใช้งานง่ายเหมือนการทาสีทั่วไป ไม่ต้องใช้ช่างเฉพาะทาง ลดขั้นตอนการสกิมโค้ท งานเสร็จไวจากการทาสีสูงสุดเพียง 2 เที่ยว จึงช่วยลดต้นทุนและลดการปล่อยคาร์บอนฯ· นิปปอนเพนต์ เนเจอร์ แคร์ – สีนวัตกรรมทาภายใน เกรดอัลตร้าพรีเมียม ที่มีส่วนผสมจากน้ำยางพาราธรรมชาติคุณภาพสูงสุดรายแรกในเอเชีย ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรไทย โดยคุณภาพสียังคงให้เนื้อสีเข้มข้นกลบมิดและยึดเกาะดีเยี่ยม ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน ปราศจากสารพิษและสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ พร้อมยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนผนัง· นิปปอนเพนต์ ลูมิ-เอ็กซ์ตร้า (Lumi-Extra Paint) – สีนวัตกรรมเรืองแสง พร้อมคุณสมบัติสีดูดซับแสงในช่วงกลางวันและเรืองแสงได้ในช่วงกลางคืน สามารถทาได้บนหลากหลายพื้นผิว ช่วยสร้างไอเดียใหม่ในการออกแบบ เช่น การออกแบบเพื่อความปลอดภัยบนพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ· นิปปอนเพนต์ พีลเลเบิล โคทติ้ง (Peelable Coating) – “สีลอกได้” เป็นสีนวัตกรรมใหม่ผลิตจากอะคริลิกพอลิเมอร์ชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อความชื้นได้ยาวนาน ใช้สำหรับทาบนวัสดุเหล็กหรือสเตนเลสเพื่อเคลือบผิว เมื่อต้องการลอกสีออกจากวัสดุจะไม่ทิ้งคราบกาวเหนียวสกปรกและไม่ทำลายพื้นผิว· นิปปอนเพนต์ คอนดัคทีฟ เพนต์ (Conductive Paint) – สีนวัตกรรมสุดล้ำ เมื่อนำมาทาลงบนวัสดุจะเปลี่ยนพื้นผิวบริเวณนั้นให้ “นำไฟฟ้า” ได้ เปิดมิติใหม่ในการออกแบบนอกจากนี้ ยังมีสีนวัตกรรมอีกมากมายที่อัดแน่นภายในงาน ได้แก่ “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีเพื่อสุขภาพ ทาภายใน ปลอดสารระเหยที่เป็นอันตราย แบรนด์แรกในไทยที่ได้รับการรับรอง GREENGUARD GOLD จากสถาบัน UL สหรัฐอเมริกา, “นิปปอนเพนต์ Hydro All In 1” สีเคลือบผิวอเนกประสงค์ กลิ่นอ่อน ลดขั้นตอน จบงานไว ไม่ต้องรองพื้น, “นิปปอนเพนต์ เมกาวอลล์” สีสร้างลายเพิ่มความหรูหรา สร้างลวดลายได้หลากหลายมากกว่า 10 ลาย, “นิปปอนเพนต์ เมทัลลิก เพนต์” สีเทอร์โมพลาสติกฟิล์มสีเงางามประกายเมทัลลิก สวยหรู ทนทานทุกสภาวะอากาศ และ “นิปปอนเพนต์ ไลม์สโตน” สีสร้างลายหินเกรดพรีเมียมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านิปปอนเพนต์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชม ธีมเมติก พาวิลเลียน “The Future City” ภายในงานสถาปนิก’68 ที่จะถ่ายทอดความมหัศจรรย์แห่งสีสันและพลังของความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ให้ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันและสิ่งรอบตัว ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2568 เวลา 10:00 – 20:00 น.ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลพาวิลเลียนนิปปอนเพนต์และสีนวัตกรรมสามารถศึกษาได้ที่ https://bit.ly/3RCl5Ru เว็บไซต์นิปปอนเพนต์อัปเกรดใหม่ที่ออกแบบเพื่อแสดงผลให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “B2B” ได้แก่ นักออกแบบ วิศวกรผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ เพื่อให้การค้นหาข้อมูลสีนวัตกรรมและแรงบันดาลใจด้านสีสันทำได้ง่าย รวดเร็ว และตรงใจในการนำไปใช้งานจริงได้มากกว่าที่เคย