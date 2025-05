เอสซีจี ตอบทุกไลฟ์สไตล์ ในงานสถาปนิก’68 ชู "มั่นใจ ปลอดภัย คุ้มค่า สะดวก รักษ์โลก"

เอสซีจี เปิดประสบการณ์นวัตกรรมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อใช้ชีวิตได้อย่าง “มั่นใจ ปลอดภัย คุ้มค่า สะดวก รักษ์โลก” ในงาน สถาปนิก’68 ชูนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยยุคใหม่ ด้วยสินค้าคุณภาพ และนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่แข็งแรง สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโซลูชันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อวันนี้ และอนาคตที่ยั่งยืน ในงานสถาปนิก’68 (Architect Expo 2025) ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2568๐ ความคุ้มค่าที่มาพร้อมความยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชันคาร์บอนต่ำ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่า ประหยัดพลังงาน และรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด “Seamless Quality Living” ผ่านโปรเจค Waste to Construction นำวัสดุเหลือใช้กลับมาเพิ่มมูลค่า ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้า และลดพลังงานในกระบวนการผลิต พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 50 ล้านบาท๐ วัสดุก่อสร้างเพื่อความแข็งแรง สวยงาม ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและอยู่อาศัย ไม่มีแร่ใยหิน 100% พร้อมโชว์เทคโนโลยีกันร้อน X-Shield และการเคลือบผิว Double Coating ตอบโจทย์การใช้งานที่อยู่อาศัยในเมืองร้อน นอกจากนี้ วัสดุก่อสร้าง SCG ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ หลังคาเอสซีจีคาร์บอนต่ำ รุ่น Excella, Prestige และ CPAC เป็นรายแรกที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กลุ่มสินค้าเอสซีจี Smart Board และไม้สังเคราะห์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน EPD International จากองค์กรระดับโลก และ SCG Green Choice ทั้งยังเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ VERDI นวัตกรรมไม้จริงจากไผ่ธรรมชาติ ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไปถึง 50%๐ DECAAR by SCG วัสดุตกแต่งภายนอกดีไซน์สวย แข็งแรง ทนทานและรักษ์โลกมิติใหม่ของวัสดุตกแต่งจาก “วัสดุเหลือใช้” นำมาสร้างให้เกิด “คุณค่า” ภายใต้แนวคิด Turn Waste to Value โดยร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ อาทิ ปตท., แสนสิริ, HomePro, CPF และบริษัทออกแบบ A49 ในการนำเอาเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมและชุมชนต่างๆ มาต่อยอดและผลิตเป็นนวัตกรรมวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอก (Outdoor living Solution และฟาซาด (Facade Solution) ดีไซน์สวย แข็งแรง ทนทาน และรักษ์โลก อาทิ กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น รุ่นคอมฟอร์ท ที่มีส่วนผสมจากเปลือกไข่ไก่บดอัดและวัสดุ รีไซเคิลจากโรงงานจากเอสซีจี พร้อมด้วยเทคโนโลยี HeatSync ช่วยทำให้ระบายความร้อนและดูดซับความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องทั่วไป๐ ONNEX by SCG Smart Living รวมโซลูชันเพื่อบ้านอยู่สบาย และประหยัดพลังงานนวัตกรรมเพื่อบ้านและอาคารที่ก่อสร้างไว้ในที่เดียว มาพร้อมโซลูชันใหม่ อาทิ SCG Solar Roof พร้อมบริการครบวงจร มาพร้อมกับ ArcBox เพิ่มความปลอดภัยจากไฟไหม้ ทั้งยังยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยตอบโจทย์ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การประหยัดพลังงาน โดย ‘SCG Solar Roof’ ประหยัดค่าไฟสูงสุดถึง 60% พร้อมแพ็กเกจหลากหลายตอบทุกโจทย์การใช้งานทั้งประเภทบ้านและอาคาร มั่นใจยิ่งกว่าด้วยนวัตกรรมการติดตั้งที่ทนทานต่อแรงลม รองรับทุกสภาพอากาศ 2. แก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ โดย ‘SCG Active Air Quality’ นวัตกรรมการเติมอากาศดี ที่มีระบบการกรองถึง 6 ชั้น เพื่อบล็อคฝุ่นและเชื้อโรค เพิ่มออกซิเจนในบ้านมีหลายรุ่นเหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งานด้วยดีไซน์เรียบ ทันสมัยเข้ากับทุกสไตล์ 3. Active Monitoring System ระบบตรวจสอบการทำงานแจ้งเตือนความผิดปกติพร้อมทีมงานสนับสนุนการแก้ไขสำหรับ เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชันส์ พัฒนา "นวัตกรรมกรีน" เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และคอนกรีตคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง นำเสนอโซลูชันนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรตอบโจทย์ด้านการออกแบบและการใช้งาน ทั้งยังมอบความ “มั่นใจ ปลอดภัย คุ้มค่า สะดวก และรักษ์โลก” ให้เจ้าของบ้านและช่างก่อสร้างได้อย่างแท้จริง๐ นวัตกรรมคอนกรีต CPAC งานสร้าง ซ่อมแซม ครบจบในที่เดียวเทคโนโลยีการตรวจสอบซ่อมแซม และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่องานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายหรือแตกร้าวจากแผ่นดินไหว จาก CPAC SB&M Lifetime Solution บริษัทร่วมทุนในเครือ SCG ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อยืดอายุโครงสร้างระดับโลกจากญี่ปุ่น โดยมีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ตรวจประเมินโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง วิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายและเสนอแนวทางแก้ไข 2.การซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและวัสดุซ่อมแซมที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง สามารถยืดอายุการใช้งานโครงสร้างได้อย่างยั่งยืน 3. จัดจำหน่ายวัสดุซ่อมแซมนวัตกรรมสูงจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง และหลายรูปแบบ 4. เสริมกำลังโครงสร้างเพื่อยืดอายุการใช้งานให้แข็งแรง และปลอดภัย และ 5. ป้องกันโครงสร้างจากสนิมด้วยระบบ Cathodic Protection และสารเคลือบผิวชนิดพิเศษ ทั้งโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กนวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ SCG 3D Printing เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปด้วยปูนมอร์ตาร์ด้วยดีไซน์ออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ สวยงาม รองรับต่อการขึ้นชิ้นงานที่มีรูปแบบสลับซับซ้อนไปจนถึงอาคารก่อสร้าง 2 ชั้น ก่อสร้างรวดเร็ว แข็งแรงทนทาน ลดข้อผิดพลาดการทำงาน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ สร้างสรรค์งานได้หลายประเภท อาทิ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร บ้านที่อยู่อาศัย, กลุ่มงานตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ จนกระทั่งกลุ่มงานฟื้นฟูปะการัง ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็นบ้านปะการังได้นอกจากนี้ มิติใหม่ของปูนตราเสือที่เป็นมากกว่าปูนซีเมนต์ ภายใต้แนวคิด S.M.A.R.T CRAFTSMANSHIP ที่เร่งปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต มุ่งนำเสนอสินค้าใหม่รักษ์โลก นวัตกรรมเครื่องมือก่อสร้างทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อสร้างผ่านสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือก่อด้วยสร้างมาตรฐานสากล เป็นต้นด้าน COTTO บทบาทใหม่ของ COTTO Reimagine Living Refinement เปิดมุมมองที่มากกว่าแบรนด์กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แต่เป็นการเติบโตไปพร้อมกับความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มสินค้านี้พร้อมกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยปีนี้ได้หยิบยก ‘ดิน’ เป็นตัวแทน สารตั้งต้น จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตสินค้า รวมทั้งมุ่งลดการใช้ทรัพยากร ในฐานะผู้ผลิตที่ได้หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยนำเสนอกระเบื้องและสุขภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ผสานแนวคิดรักษ์โลกและสุขภาวะที่ดี อาทิ COTTO ECO Collection กระเบื้องเซรามิกรักษ์โลกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ 80% และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่ใช้น้ำเพียง 4.8 ลิตรต่อการใช้งานแต่ละครั้ง ช่วยลดค่าน้ำและทรัพยากรโลก ทั้งยังมีนวัตกรรมการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากดิน อาทิ นวัตกรรมแผ่นดินเหนียวรักษ์โลก Clay Decor และอ่างล้างหน้า QUINTA Basin ด้วยน้ำดิน Qrystalite สูตรพิเศษจาก COTTO ที่ทำให้สามารถขึ้นแบบชิ้นงานที่บางลง เพื่อความสวยงามและแข็งแรง ยังช่วยลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตอีกด้วย เป็นต้น