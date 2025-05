“กรมลดโลกร้อน” ร่วมงาน 65 ปีการบินไทย ชูความตระหนัก “ปัญหาขยะอาหาร ความท้าทายพลิกโลกสู่ Net Zero” ผ่านนิตยสาร Sawasdee

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือกรมลดโลกร้อน นำโดยนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมงาน The New Worlds of Tomorrow ของสายการบิน Thai Airways ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี โดยเน้นการยกระดับการเดินทางในทุกมิติ และนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางใหม่ของการบินไทย พร้อมนำเสนอโฉมใหม่ของนิตยสาร “Sawasdee” สื่อที่อยู่คู่สายการบินไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้ กรมฯ ได้สื่อสารสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ประเด็น “ปัญหาขยะอาหาร ความท้าทายพลิกโลกสู่ Net Zero” (Food waste crisis : challenge to shift the world towards Net Zero) ผ่านนิตยสาร “Sawasdee” ของการบินไทย ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในฉบับเดือนพฤษภาคม 2568