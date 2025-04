ดิอาจิโอ มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสจ้างงานใหม่ ผ่านโครงการ Learning for Life Enhancement

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เดินหน้าสู่ปีที่สามของโครงการ “Learning for Life Enhancement: เพิ่มขีดศักยภาพ First Jobber พร้อมสู่เส้นทางอาชีพ” มุ่งพัฒนาทักษะและเสริมความพร้อมในการทำงาน ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน ในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน กลุ่มผู้หญิง ผู้มีรายได้น้อย นักศึกษาระดับอุดมศีกษาและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศตลาดแรงงานไทยยังสะท้อนความเปราะบางจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการเติบโตในระดับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการจ้างงานให้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ แม้อัตราการว่างงานโดยรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจะอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9-1.0 คิดเป็นผู้ว่างงานประมาณ 383,000 คน แต่ในจำนวนนั้นมากกว่าครึ่ง (52.4%) เป็นผู้ว่างงานใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน ซึ่งน่าเป็นห่วงเมื่อพบว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ (65%) สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา สะท้อนถึงปัญหา "บัณฑิตตกงาน" โครงการ Learning for Life Enhancement จึงเป็นส่วนสำคัญในการลดช่องว่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม“จากเป้าหมายระดับโลกของดิอาจิโอ SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ซึ่งเป็นแผนงานด้านความยั่งยืน ที่รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะบุคลากร เราได้มีการพัฒนา โครงการ Learning for Life Enhancement อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป โดยยังคงหัวใจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความพร้อมทั้งในเชิงทักษะอาชีพ การพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจใหม่ ให้รองรับกลุ่มแรงงานเปราะบางและบัณฑิตจบใหม่ได้อย่างแท้จริง”กล่าว“นอกจากนี้ปีนี้เราได้ร่วมทำงานกับกลุ่มผู้เข้าร่วมใหม่ คือ ครูผู้สอน เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานรุ่นใหม่และครูผู้สอนคือการลงทุนที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานพร้อมพัฒนาขีดการแข่งขันแก่เยาวชนไทยในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับสากล”ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐ โดยในปีนี้ทางโครงการขยายกลุ่มเป้าหมายให้กับครูผู้สอน ในกิจกรรม “Train the Trainer” ร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พร้อมเสริมศักยภาพครูผู้สอน เพื่อส่งต่อความรู้ได้อย่างกว้างไกลยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจ้างงาน การหางานให้กับอาจารย์แล้ว ยังจะทำให้มีนักศึกษาจำนวนมากได้รับความรู้นี้ต่อไปอีกด้วยกล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาสู่การเชื่อมโยงระบบการศึกษาและตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ” นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าว “โดยโครงการในปีนี้ เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และดิอาจิโอ ในการขยายการอบรมเพิ่มสมรรถนะความรู้และทักษะให้แก่ครูอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีครูสนใจเข้ามาร่วมอบรมแล้วรวมกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการยกระดับครูและบุคลากรอาชีวศึกษาต่อไป”กล่าวว่า “ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้นำหลักสูตร Learning for Life ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดิอาจิโอใช้เหมือนกันทั่วโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทและความต้องการในตลาดแรงงานไทย โดยในปีนี้ทางโครงการได้นำเรื่อง Generative AI ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมาประยุกต์ ให้ผู้เข้าร่วมได้ปรับใช้ความรู้และการใช้งาน Generative AI ในการหางาน สัมภาษณ์งาน และสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเสริมทักษะสู่การทำงานและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอีกด้วย”โดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยผ่านโครงการ Learning for Life ที่ได้เริ่มต้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก่อนที่โครงการนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ 'SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’ แผนงานด้านความยั่งยืน 10 ปีที่ประกาศออกมาในปี 2020 เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนและความเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติที่ตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 อีกด้วย