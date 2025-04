กรมลดโลกร้อน เปิดตัว "SAVE THE EARTH GAME" ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สู้วิกฤตโลกเดือด

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สภาพอากาศรุนแรง (Extreme Weather Events) ยังคงเป็นหนึ่งในภัยคุกคามหลักของโลก โดยเป็นอันดับที่ 2 ของความเสี่ยงในปี 2025 และอันดับ 1 ของความเสี่ยงระยะยาวในปี 2035 สะท้อนให้เห็นว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในทศวรรษหน้า ซึ่งเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมาเป็นปีที่โลกเผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศอย่างหนัก ทั้งการเกิดคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชีย การเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในบางพื้นที่ รวมถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบโลก (Critical Change to Earth Systems) ก็กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอัตราการละลายของธารน้ำแข็งที่เพิ่มสูงขึ้นและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังส่งผลให้เมืองชายฝั่งหลายแห่งทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมถาวร จึงอยากขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังส่งกระทบรุนแรงและใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นในทุกขณะ ประกอบกับวันนี้เป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอีกวันหนึ่ง ได้แก่ “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ที่ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยในปี 2025 นี้ ทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “พลังของเรา โลกของเรา: Our Power, Our Planet" ซึ่งกิจกรรม “SAVE THE EARTH GAME” บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระแสสังคมให้เข้าถึงประชน โดยเฉพาะเยาวชนครุ่นใหม่ได้ โดยเกมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ กรมลดโลกร้อน จะนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปการจัดกิจกรรม "SAVE THE EARTH GAME" บอร์ดเกมพิชิตโลกเดือด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสามารถพัฒนากระบวนการคิด และนำมาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เสริมสร้างกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยกำหนดให้มีการอบรมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 22 - 23 และ 29 เมษายน 2568 ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 27 ทีม รวม 60 คน และจะมีการตัดสินผลงาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท