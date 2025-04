จุฬาฯ ผนึกพลัง ม.เกษตร จัด "CU-KU International Symposium in Education 2025" สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “From Tolerance toCelebration: Nurturing a Culture of Inclusion” โดย Prof. Farha SHARIFF, PhD จาก University of Alberta, Canada การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “Intersectionality in the Classroom: Addressing Overlapping Identities across All Levels” และการประชุมในหัวข้อ “The Future of Inclusion: Technology, Globalization, and Emerging Challenges” โดยรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นิสิต นักศึกษาหรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสามารถส่งงานวิจัยมานำเสนอในงานนี้ในรูปแบบโปสเตอร์กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์จุฬาฯ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในรูปแบบที่จำลองบรรยากาศของเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนา และประลองฝีมือในเวทีระดับโลก”กล่าวถึงแนวคิดสำคัญในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ว่า มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาเป็นหลัก เวทีการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษาสู่การนำเสนอในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากหลากหลายสถาบันและภูมิหลังทางความรู้ได้มาพบปะ สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน“เรามีความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่ดีไม่ได้เกิดจากการสร้างโดยลำพัง แต่เกิดจากความหลากหลายของผู้ที่มาร่วมมือกัน ยิ่งมีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนิสิตมากเท่าใด โอกาสในการก่อเกิดนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติในระยะยาวก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น” ผศ.ดร.อุดมลักษม์ กล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.cukusymposium.edu.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1– 30 เมษายน 2568 (Early bird) และลงทะเบียนทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568