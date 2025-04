เปิดโอกาส School Bands เด็กรุ่นใหม่ทั่วประเทศ โชว์พลังใน "FWD Music Live Fest 4"

ชวน Celebrate living กับฟรีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ FWD Music Live Fest 4นำทัพศิลปินสุดฮอตโดย Jeff Satur , The Toys , ต้าห์อู๋ , 4EVE , Tattoo Colour ฯลฯ #สาดความสนุกทุกโมเมนต์ ขยายความสนุก ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ !!



ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์กับ FWD Music Live Fest 4 #สาดความสนุกทุกโมเมนต์ ฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ำใจกลางเมือง โดย FWD ประกันชีวิต ยกฟรีคอนเสิร์ตมาสร้างประสบการณ์ที่ทุกคนจะจดจำ รวมทั้งสร้างโมเมนต์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิต กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสนุกในทุกเทศกาล





งานนี้จัดเต็ม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2568 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมความสนุกไว้ในที่เดียว กิจกรรมเล่นน้ำสุดสนุก พร้อมทัพศิลปินวัยรุ่นสุดฮอตนำทีมโดย Jeff Satur , The Toys , Tilly Bird, Three Man Down , Zolar, ต้าห์อู๋ , 4EVE , Tattoo Colour , Fool Step , EMPRESS , Mindy , Pretzelle , Perses , Proxie Wolf Howl Harmony และเวทีสำหรับน้องๆ School Bands ที่จะมาโชว์พลังดนตรีให้ทุกคนตะลึง



นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “FWD Music Live Fest ผ่านมา 3 ครั้ง กับผู้ร่วมงานกว่า 14,500 คน เราไม่หยุดสร้างความสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ทุกคน งานนี้เรายังคงเดินหน้าสร้างการจดจำแบรนด์ผ่าน กลยุทธ์ Brand Experience ที่เราทำเป็นเจ้าแรกในวงการประกัน ผ่าน Music Experience เป็นสื่อกลาง ที่เชื่อมโยงคนรักดนตรีให้มาสนุกด้วยกัน และทำให้ FWD ประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ จากผลสำรวจของ YouGov พบว่า Brand Awareness ของเราเพิ่มขึ้น 11% สำหรับกลุ่มเป้าหมาย หลังจัดงานครั้งที่ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าของการจัดงาน”



“FWD Music Live Fest 4 #สาดความสนุกทุกโมเมนต์” 3 วันเต็มกับศิลปินชื่อดังทั้งไทยและเทศ พร้อมเปิดเวทีให้ School Bands จากทั่วประเทศมาโชว์พลังดนตรี จุดเช็กอินงานคอนเสิร์ตใหญ่ขยายความสุขในเทศกาลสงกรานต์สำหรับทุกคน เราหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่ดีตามที่ทุกคนอยากใช้ทุกโมเมนต์ให้มีชีวิต” นางสาวปวริศา กล่าว



Jeff Satur “มาร่วมส่งท้ายงานสงกรานต์กับผมที่เวทีนี้ได้นะครับ และ ผมได้เตรียมเพลงมาฝากทุกท่านอย่างเต็มอิ่มเลยครับ”





6 หนุ่มสุดคิวท์ วง PROXIE (พร็อกซี) ประกอบด้วย กร, โชกุน, อองรี , กัน รัชชานนท์ , วิคเตอร์-วรเมธ และ คิม-ปัณณธร “มาพบพวกเรา และร่วมสนุกสาดน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์กับพวกเราด้วยกันนะครับ“



6 สาววง EMPRESS เบล อิสรีย์ , แจ็คพอต อธิชา , ณัฐ ณัฐชา , คาเล็ท แคริส เจน , ต้นข้าว พิรดา , ตะวัน ภรัณยู เกิร์ลกรุ๊ปขวัญใจแฟนๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน “ พบกับโชว์พิเศษของพวกเราที่เตรียมมาสำหรับปิดท้ายความสนุกของเทศกาลสงกรานต์ ได้ที่ เวที FWD Music Live Fest 4 #สาดความสนุกทุกโมเมนต์ นะคะ”





๐ ตารางศิลปินประจำวัน

18 เมษายน 2568: แดนสนธยา, Zolar, Wolf Howl Harmony, ต้าห์อู๋, 4EVE, Tattoo Colour

19 เมษายน 2568: หางนกยูง, Fool Step, EMPRESS, Tilly Bird, The Toys, Three Man Down

20 เมษายน 2568: ONELAMORE, Mindy, Pretzelle, Perses, Proxie, Jeff Satur





๐ การเข้าร่วมงาน

•ติดตามช่องทาง Social Media FWD Thailand

•ลงทะเบียน Walk-in หน้างาน เริ่ม 13:30 น. เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนมาด้วยนะ)

•สแกน QR Code หน้างานเพื่อเข้างาน เริ่ม 13:45 น.

•คอนเสิร์ตเริ่ม 15:00 น. เป็นต้นไป





เตรียมตัวให้พร้อม มาเล่นน้ำ สนุกกับดนตรี และสาดความสนุกทุกโมเมนต์ไปด้วยกัน