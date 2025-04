ครั้งสำคัญ !! B.Grimm Power จับมือ SCGC ยกระดับโรงไฟฟ้าด้วยดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ เร่งรุกพลังงานสะอาด

ผู้นำด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยพร้อมประกาศความร่วมมือโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาด 19.5 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบี.กริม เพาเวอร์ ที่เน้นการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งช่วยยกระดับอุตสาหกรรมพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065เผยว่า “บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมกับเร็ปโก เน็กซ์ ในกลุ่มธุรกิจ SCGC เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพลังงานสะอาดใน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินโรงไฟฟ้าด้วยดิจิทัลโซลูชัน ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยดึงความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชันของ เร็ปโก เน็กซ์ ในกลุ่มธุรกิจ SCGC มาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดของบี.กริม เพาเวอร์ และโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาด 19.5 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) ภายใต้กลยุทธ์หลักคือมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ครอบคลุมการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 2) การพัฒนาระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ และ 3) การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน เช่น ก๊าซธรรมชาติ (LNG) โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์การขยายฐานธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนของ บี.กริม เพาเวอร์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายปล่อยการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโซลูชันอัจฉริยะ DRS by REPCO NEX”กล่าวว่า “SCGC ได้นำดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ DRS by REPCO NEX” (Digital Reliability Service Solutions by REPCO NEX) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยนำข้อมูลขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง เพื่อแจ้งเตือน และให้คำแนะนำในการเดินโรงไฟฟ้า ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ทันท่วงที โดย SCGC ได้ส่งต่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ ให้สามารถดูแลต่อยอดการใช้ดิจิทัลโซลูชันด้วยตนเอง เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รองรับการเติบโตสู่ผู้นำด้านพลังงานยั่งยืน นอกจากนี้ SCGC ยังได้นำนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไปพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาด 19.5 เมกะวัตต์ ให้กับ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อีกด้วย”สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดพลังงานระดับสากล ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีอัจฉริยะในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม