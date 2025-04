กลุ่มสยามกลการ รับประกาศนียบัตร ‘Climate Action Leaders Recognition’ บนเวที UN ประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสยามกลการ ผู้นำธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ระดับโลกกว่า 70 บริษัท อาทิ DAIKIN, KOMATSU, NISSAN, Kia, GS Battery และอื่นๆ รับประกาศนียบัตรจาก ดร. ณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การขับเคลื่อนความยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในงานเวทีผู้นำความยั่งยืนในภารกิจการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ความยั่งยืนระดับสากล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก(Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific – UN FAO) และ(stnsm.org) ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรความยั่งยืนระดับสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นเพื่อรวมพลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการร่วมกันผลักดันนโยบายและภารกิจความยั่งยืนด้านการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมาย SDG 17: Partnerships for the Goalsกว่า 72 ปี ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มสยามกลการ มุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนารมณ์การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยการผสานความร่วมมือของทุกๆ บริษัท ขับเคลื่อนภารกิจความยั่งยืน ผ่าน 3 เป้าหมายหลัก คือ ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดำเนินธุรกิจโดยผสาน ESG เข้าไปในธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกมิติสิ่งแวดล้อม (E) - ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ตอบรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศสังคม (S) - มุ่งเน้นการดูแล "ทุกคน" ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความหลากหลาย ความเป็นธรรม การสนับสนุนชุมชน ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานบรรษัทภิบาล (G) - บริหารองค์กรด้วยระบบติดตามผล ประเมินความเสี่ยง และแสวงหาโอกาส พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรม พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรมการประกาศเจตนารมณ์ของ กลุ่มสยามกลการ ภายใต้โครงการ‘Climate Action Leaders Recognition’ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการความยั่งยืน และประกาศความพร้อมร่วมกันกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมระดับประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อเดินหน้าร่วมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจความยั่งยืนร่วมกันบนเวทีระดับนานาชาติ เพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน