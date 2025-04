‘อิคารัส’ ปลุกสัมผัสที่ 7 จากสัตว์ใช้พยากรณ์ภัยพิบัติ

แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับกลไกที่สัตว์ใช้ในการตรวจจับภัยพิบัติ แต่นักวิจัยบางคนกำลังสำรวจแนวทางในการใช้พฤติกรรมของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัย ตัวอย่างเช่น การติดตั้งเซ็นเซอร์ชีวภาพกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครือข่ายเตือนภัยล่วงหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ นำโดยหัวหน้าโครงการจากสถาบัน Max Planck Institute of Animal Behaviour ในเยอรมนี กำลังศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์ในระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเภทที่แตกต่างและง่ายกว่ามาก มันเรียกว่าซึ่งเป็นตัวย่อจาก International Cooperation for Animal Research Using Spaceเขากล่าวว่าโครงการนี้ใช้เครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ติดตั้งกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และแมลง จากนั้นจะติดตามการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดของสัตว์เหล่านี้จากดาวเทียมเฉพาะที่จะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปีนี้เป้าหมายไม่ได้มุ่งแค่ศึกษาว่าสัตว์เหล่านี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การปะทุของภูเขาไฟอย่างไรเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับการอพยพ การแพร่กระจายของโรคในหมู่สัตว์ และผลกระทบของวิกฤตสภาพอากาศอีกด้วยอิคารัสกำลังพยายามทำให้มนุษย์สามารถใช้ประสาทสัมผัสอันน่าทึ่งของสัตว์หลายชนิดได้ ซึ่งก็คือ “สัมผัสที่ 7” นั่นเอง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าแม้แต่ในวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ก็ได้รับประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับสัตว์ และปรับกิจกรรมของสัตว์ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานและเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสัตว์ที่ทำนายภัยพิบัติได้ เช่น นกที่กระสับกระส่ายก่อนเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ งูที่ตื่นจากการจำศีลก่อนเกิดแผ่นดินไหว คางคกที่หายตัวไปและหนีออกจากรังในช่วงกลางฤดูวางไข่ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์กำลังรับสมัครบุคลากรที่มีลักษณะพิเศษเพื่อทำหน้าที่พยากรณ์แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ โดยรับสมัครสุนัข แพะ และสัตว์ในฟาร์มอื่นๆ หลายพันตัว รวมถึงสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิด เพื่อเข้าร่วมการศึกษาที่ติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์เหล่านี้จากอวกาศเป็นคำแนะนำในเพลงที่เด็กๆ ชาวอินโดนีเซียร้องกันมาหลายศตวรรษ ในความเป็นจริง ชาวอินโดนีเซียรายงานว่าช้างหนีออกจากชายฝั่งไปยังภายในประเทศก่อนที่สึนามิจะพัดถล่ม อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทักษะของสัตว์เหล่านี้ได้สูญเสียความสำคัญไป และสัญญาณเตือนนี้ไม่ได้รับการใส่ใจนักแต่รายงานของผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดได้หรือไม่ คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี เนื่องจากกิจกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ ซึ่งในรายงานส่วนใหญ่บ่งชี้ว่ากำลังเกิดภัยพิบัติ สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยความพยายามอย่างยิ่งเท่านั้นขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับ มาร์ติน วิเกลสกี ได้ทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายครั้งในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาติดเซ็นเซอร์กับวัว แกะ และสุนัขในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของอิตาลี และบันทึกการเคลื่อนไหวของพวกมันเป็นเวลาหลายเดือน ข้อมูลการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้กระสับกระส่ายผิดปกติในช่วงเวลาหลายชั่วโมงก่อนเกิดแผ่นดินไหว ยิ่งสัตว์ต่างๆ เข้าใกล้ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่กำลังจะมาถึงมากเท่าไร พวกมันก็จะเริ่มมีพฤติกรรมผิดปกติเร็วขึ้นเท่านั้นนักวิจัยยังได้ติดเครื่องส่งสัญญาณกับแพะที่อาศัยอยู่รอบๆ ภูเขาไฟเอตนา บันทึกการเคลื่อนไหวของสัตว์เหล่านี้ในช่วงหลายปี และเปรียบเทียบโปรไฟล์การเคลื่อนไหวของสัตว์กับกิจกรรมของภูเขาไฟย้อนหลัง เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2012 เมื่อเวลา 22.20 น. ภูเขาไฟเอตนาเริ่มพ่นลาวาและเถ้าถ่านจำนวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งห่างจากนักวิจัยบันทึกกิจกรรมที่ผิดปกติของแพะเหล่านี้ไป 6 ชั่วโมง ในระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งกินเวลานาน 2 ปี นักวิทยาศาสตร์สามารถ "คาดการณ์" ย้อนหลังถึงการปะทุครั้งใหญ่ทั้งหมด 7 ครั้งโดยอาศัยข้อมูลของพวกเขานอกจากนี้นักวิจัยยังได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคางคกทั่วไปใกล้กับเมืองลาควิลาของอิตาลี ซึ่งในเดือนเมษายน 2009 เป็นสถานที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหล่านี้มีพฤติกรรมผิดปกติมาแล้ว 5 วันก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว และได้หยุดกิจกรรมวางไข่แล้วมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าสัตว์รับรู้ถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่ามนุษย์ด้วยเครื่องมือวัด จากนั้นสัตว์จะสื่อสารข้อมูลนี้ผ่านพฤติกรรมของมัน ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเภทหนึ่งสำหรับภัยธรรมชาติ ความรู้ที่สัตว์มีสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้หลายพันชีวิต ทุกๆ นาทีของเวลาเตือนภัยล่วงหน้า จะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับความปลอดภัย อาคารที่เสี่ยงต่อการพังทลายสามารถเคลียร์ได้ และสามารถอพยพผู้คนออกจากพื้นที่อันตรายได้ ข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทประกันภัยและอาจช่วยจำกัดความเสียหายได้ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะใช้ระบบเตือนภัยดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ร้ายแรง บุคคล และสายพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น เพื่อค้นหาว่าสัตว์ชนิดใดตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดบ้าง และสัตว์เหล่านี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงใด บทบาทของอิคารัสคือการสร้างเงื่อนไขสำหรับระบบเตือนภัยสัตว์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่บันทึกโดยเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กในปัจจุบันจะบอกเราว่าเซ็นเซอร์สัตว์เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมของระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือไม่ และหากเหมาะสม เซ็นเซอร์ใดเหมาะสม ด้วยการคาดการณ์แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือพายุเฮอริเคนที่เชื่อถือได้มากขึ้น อิคารัสอาจใช้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ได้อีกครั้งในที่สุดที่มา :