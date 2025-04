แบงก์กรุงเทพ ดึงกูรู-ผู้บริหารบริษัทชั้นนำ แชร์มุมมองตอบรับเทรนด์ศก.สีเขียว-คาร์บอนต่ำ

กล่าวในโอกาสเปิดงานเสวนา “The Great Green Transition” ว่า โลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่กำลังยกระดับจาก Global Warming หรือ โลกร้อน ขึ้นเป็น Global Boiling หรือ โลกเดือด นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้น แรงขึ้นในทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หรือ ประเทศพัฒนาแล้ว ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนับเป็นความท้าทายระดับโลกที่มีผลต่อภาคเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศใหญ่ๆ ของโลกเร่งออกมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก อาทิ สหภาพยุโรป ได้ออกมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับสินค้าที่ปล่อย CO2 สูงกว่ามาตรฐาน ภายใต้ชื่อ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM เป็นต้นทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจว่า เราจะวัดการปล่อย CO2 ของธุรกิจของเราอย่างไร จะมุ่งสู่การเป็น Low Carbon Supply Chain ได้อย่างไร จะ Decarbonized กระบวนการผลิตหลักของเราอย่างไร และจะสร้างและนำนวัตกรรมสีเขียว หรือ Green Innovation มาเป็นแต้มต่อในการแข่งขันได้อย่างไร ซึ่งหมายความว่า ทุกคนจะต้องมุ่งไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า Green Transition โดยต้องทำให้สำเร็จให้ได้ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกรุงเทพ จึงได้ริเริ่มโครงการ “The Great Green Transition” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดแนวคิดและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อไปสู่ Green Thailandเพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงปัจจัยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงนำมาซึ่งกิจกรรมเสวนา “The Great Green Transition” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำที่ร่วมกันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ“ธนาคารกรุงเทพมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างราบรื่น โดยเชื่อมั่นว่าโครงการ “The Great Green Transition” จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกับกติกาโลกที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างโอกาสขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ ตลอดจนร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Net Zero Emission ได้ตามเป้าหมายในที่สุด โดยธนาคารกรุงเทพ พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจไปสู่อนาคต” นายชาติศิริ กล่าวนอกจากการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แล้ว ธนาคารกรุงเทพยังมีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น เช่น สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bualuang Transformation Loan) สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกิจการในยุคดิจิทัลและภาวะปกติใหม่ (Next Normal) เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต สินเชื่อ “Bualuang Green และ Bualuang Green Solar Energy” ที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับหลัก ESG ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนการปรับแผนธุรกิจ ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเด็นเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ‘Green Innovative Solutions Startup Pitching’ โดยเชิญชวนธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยที่เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียว มาร่วมกันนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่โลกการแข่งขันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมกิจกรรมถึง 44 บริษัท และได้คัดเลือก 10 รายที่มีโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น มาร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานเสวนาดังกล่าว รวมถึงได้คัดเลือก 3 รายที่โดดเด่นที่สุด ร่วมนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบนเวทีงานเสวนาอีกด้วยนอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมเปิดโครงการหลักสูตรอบรม ‘Green Transition Academy’ ซึ่งเป็นหลักสูตรนำเสนอความรู้เชิงลึกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำ Official Fanpage บนแพลตฟอร์ม Facebook ภายใต้ชื่อ ‘The Great Green Transition by Bangkok Bank’ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แบ่งปันความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าด้านมาตรการกฎระเบียบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และอัปเดตแนวทางบริหารจัดการองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจในโลกยุคใหม่ โดยเน้นที่วิธีการและตัวอย่างที่ถูกนำไปปฏิบัติจริงซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง./