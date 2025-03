จุฬาฯ ผนึกมหิดล จัดงาน “CU x MU Sustainability Fest 2025” สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

งาน“CU x MU Sustainability Fest 2025” เป็นกิจกรรมที่นำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิตและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนที่สำคัญเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองสถาบัน นำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)กล่าวว่า งาน CU x MU Sustainability Fest 2025 ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานทางด้าน SDGs เท่านั้น แต่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมองเห็นถึงปณิธานและบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผลงานของนิสิตนักศึกษาที่นำเสนอในงานนี้ สิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์ การมีจิตวิญญาณของการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทย โดยมีเรื่อง SDGs เป็นตัวนำ รวมทั้งเป็นประเพณีระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่จะจัดอย่างต่อเนื่องให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม และจุดประกายให้เยาวชนที่ไม่ใช่เป็น Future Leader เท่านั้น แต่เป็น Global Citizenกล่าวว่างาน “CU x MU Sustainability Fest 2025 เป็นกิจกรรมที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยชั้นนำจับมือร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ความรู้ทางวิชาการระหว่างจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นทุนปัญญาที่มีค่า หากทั้งสองมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและร่วมผลักดันให้เกิดประโยชน์ในเชิงสุขภาวะของประชาชนคนไทย สังคมไทย และประชาคมโลกจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล โดยใช้ SDGs 17 ข้อที่สหประชาชาติได้กำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานนี้นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันได้นำผลงานมาออกบูธและจัดกิจกรรมต่าง ๆ แสดงถึงพลังในการสร้างสิ่งที่ดีต่อประเทศ สังคมไทย และประชาคมโลกกล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นตามพันธกิจของทั้งสองสถาบันในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับความร่วมมือทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริง กิจกรรมภายในงานสะท้อนความหลากหลายขององค์ความรู้จากนิสิตและบุคลากร ทั้งในด้านนวัตกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการ เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างสองสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อผนึกกำลังผ่านการจัดงานดังกล่าว เป็นการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดงานครั้งนี้ว่า อยากให้ผู้ที่มาร่วมงานซึมซับบรรยากาศแห่งความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ซึ่งเป็นก้าวแรกและจะมีก้าวต่อไปมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย C – Creative Workshop: ปลดปล่อยจินตนาการผ่านเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ส่งเสริมแนวคิดรักษ์โลกและสังคม เช่น “เปลี่ยนโลกผ่านบอร์ดเกม” Blinds Theatre: เปิดโลกละคร 6 มิติสำหรับเด็กพิการทางสายตา สัมผัสประสบการณ์การสร้างสรรค์และการแสดงที่ทุกคนเข้าถึงได้กับ“Into the Woods for Blinds” กิจกรรม Living in the Dark (Blind Experience Workshop) จำลองความพิการทางการเห็น เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้พิการทางการเห็น กิจกรรมผู้สูงอายุรู้เท่าทันมิจฉาชีพ ประดิษฐ์สมุดทำมือ กระเป๋าผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติ ศิลปะทรายประกายมุก ร้อยลูกปัดกำไลสายมู ฯลฯ U – Ultimate Green Game: สนุกไปกับเกมและกิจกรรมที่แฝงสาระความรู้ด้านความยั่งยืน M – Music & Performance: เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและการแสดงจากนิสิตทั้งสองสถาบัน อาทิ CU Colorguard, วงดนตรี MU Band และ CU Band การแสดงลิเก “นาง 17 SDGs”U – Unlocking SDGs Insights: ฟังการเสวนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ- เสวนา"Engaging Student Activities for a Sustainable Future" ความยั่งยืนผ่านกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ รศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล คุณกัณฑ์พิชญ์ ศิริสุทธิวรนันท์ รุ่นพี่ CU Cheerleader คุณธีรภัทร ศรีพิบูลพานิช นักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล- เสวนา "ความยั่งยืนคือความต่อเนื่อง" Sustainability in Action: Continuity for Lasting Impactแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ เชฟป้อม Master Chef - หม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุล ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ แมงปอ - จิตรณา เก่งการนา MissEarth Land Thailand 2022- เสวนา "Young Voices, Big Ideas: Sustainability Starts Early" ความยั่งยืนโดยรุ่นเยาว์จุดประกายแนวคิดเรื่องความยั่งยืนจากเยาวชนที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์งาน“CU x MU Sustainability Fest 2025” ไม่เพียงเป็นเวทีของความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาจากจุฬาฯและมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยที่ยั่งยืน