ประกาศแล้ว!! เกณฑ์รางวัล SET Awards 2568 พร้อมรายชื่อ บจ. ผ่านคัดกรองเบื้องต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงานรางวัลยกย่องบริษัทที่มีความเป็นเลิศทางธุรกิจและความยั่งยืน ใน 2 กลุ่มประเภทรางวัล คือ กลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence โดยในกลุ่ม Business Excellence เพิ่มรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service และปรับปรุงการแบ่งกลุ่มรางวัล Best Asset Management Company Awards โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนที่สนใจส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัล SET Awards ใน 7 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2568 โดยกำหนดมอบรางวัล SET Awards ในเดือนตุลาคม 2568เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบรอบ 50 ปีของการดำเนินงาน ยังคงมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด Make it “Work” for Every Future โดยการจัดงาน SET Awards ประจำปี 2568 ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นและเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน ทั้งในด้านการดำเนินงานและคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน“รางวัล SET Awards นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย โดยปีนี้ กลุ่ม Business Excellence ได้เพิ่มรางวัลใหม่ได้แก่รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service เพื่อยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่ผู้ลงทุนรายบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สอดรับแนวโน้มการลงทุนของผู้ลงทุนบุคคลที่นิยมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเกณฑ์รางวัล Best Asset Management Company Awards โดยแบ่งกลุ่มรางวัลตามขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ให้สะท้อนศักยภาพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนได้อย่างเหมาะสม” นายอัสสเดชกล่าวเปิดเผยว่า รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทย ในปีนี้ นอกจากจะได้เพิ่มรางวัลใหม่ คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงแบบสอบถามรางวัล Best Investor Relations Awards โดยเพิ่มข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ FTSE Russell ESG Scores และข้อคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม (Fair Disclosure) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการและความเท่าเทียมในการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนทุกกลุ่มรางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบแก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบแก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ประมวลผลรางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จหรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทั้งนี้ ประเภทรางวัลที่บริษัทจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations Awards รางวัล Best Innovative Company Awards รางวัล Deal of the Year Awards รางวัล Best Securities Company Awards และรางวัล Best Asset Management Company Awards-ESG สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้แก่ รางวัล Sustainability Awards และรางวัล Supply Chain Management Awards ส่วนรางวัลประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ