เทรนด์มาแรง!! คนไทยสั่ง “ไม่หวานเลย” พุ่ง 160% "กรมอนามัย" ปลื้ม LINE MAN Wongnai ช่วยลดน้ำตาล-ไขมัน-โซเดียม

โครงการ “หวานน้อยสั่งได้ – เมนูชูสุขภาพ” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เลือกบริโภคลดหวาน มัน เค็ม ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี ซึ่งจากสถิติพบว่า คนไทยยังบริโภคน้ำตาลและโซเดียมเกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากถึง 400,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 77% ของการเสียชีวิตทั้งหมดเปิดเผยถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและ LINE MAN Wongnai ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 60,000 ร้านทั่วประเทศ มียอดสั่งเครื่องดื่มแบบหวานน้อยมากถึง 30 ล้านแก้ว หรือคิดเป็น 58% ของยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด และมีอัตราการสั่งแบบ “ไม่หวานเลย” เพิ่มขึ้นถึง 160% เมื่อเทียบระหว่างปี 2566 และปี 2567 สามารถช่วยคนไทยลดการบริโภคน้ำตาลได้มากถึง 120 ตัน ส่งผลให้ลดการแจกซองเครื่องปรุงไปได้กว่า 120 ล้านซองตามไปด้วยเช่นกันกล่าวถึงความร่วมมือในเฟสต่อไป จะขยายจากเมนูเครื่องดื่มสู่กลุ่มอาหารจานหลัก ภายใต้โครงการและที่เน้นการลดน้ำตาล ลดไขมัน และลดโซเดียม โดย LINE MAN Wongnai จะส่งเสริมให้ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มพัฒนาสูตรอาหารให้ผ่านเกณฑ์การรับรองจากกรมอนามัย ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรค สารเคมี สารพิษ และต้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดร้านอาหารที่สนใจสามารถขอการรับรองเมนูชูสุขภาพจากกรมอนามัยได้ผ่านโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ (Food4Health) และในอนาคต ผู้บริโภคจะสามารถสั่งอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม LINE MAN พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชั่นลดการแจกซองเครื่องปรุงรส สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดการปรุงรส ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ ภายในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง LINE MAN Wongnai และกรมอนามัย ได้มอบ “ป้ายเมนูชูสุขภาพ และหวานน้อยสั่งได้” ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยหนึ่งในร้านที่เข้ารับมอบป้ายในครั้งนี้ ได้แก่ ร้าน “อีกา” ร้านอาหารไทยสูตรชุมชนในเครือ It's Happened to be A Closet และร้าน “ชาตรามือ” ตำนานร้านชาไทยที่อยู่เคียงคู่คนไทยมานาน ซึ่งเป็นร้านที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และพร้อมขับเคลื่อนแนวคิดอาหารสุขภาพร่วมกับภาครัฐและเอกชนโครงการถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถนำแนวคิดเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืน