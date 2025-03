กรมลดโลกร้อน มอบรางวัล “233 G-GREEN” พัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครกล่าวว่า ในปี 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัว Green Hotel Plus ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน Green Hotel ที่ Global Sustainable Tourism Council ให้การยอมรับ เทียบเท่าเกณฑ์ของ GSTC ระดับสากล เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจให้กับประเทศไทยนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ อีกทั้ง ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ Green Hotel Plus Phuket Sandbox ส่งเสริมโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตกว่า 600 แห่ง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Hotel Plus เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ GSTC 2026 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า (วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2569) ณ จังหวัดภูเก็ตนายจตุพร กล่าวอีกว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายของประเทศ ไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่พร้อมรับปรับตัวและปรับเปลี่ยนประเทศไทย สู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนนายจตุพร กล่าวด้านกล่าวว่า กรมลดโลกร้อน ได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G Green) ประกอบด้วยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติสีเขียวสำนักงานสีเขียวร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขึ้นทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ในประเภทและในวันนี้ มีสถานประกอบการและหน่วยงาน รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ รวมจำนวน 233 แห่ง ประกอบด้วย “ระดับ G – Plus” จำนวน 13 แห่ง “ระดับดีเยี่ยม” จำนวน 96 แห่ง “ระดับดีมาก” จำนวน 86 แห่ง “ระดับดี” จำนวน 32 แห่ง “ผลิตภัณฑ์ G - Upcycle และผลิตภัณฑ์ ECO Plus” ที่ได้การรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เครือข่าย G - Green ได้แก่ นิทรรศการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่ยั่งยืน นิทรรศการ Green Hotel Plus จากโรงแรมสุโขทัย นิทรรศการ Green Office จาก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Production เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบการและองค์กรอื่น ๆ ในการริเริ่มพัฒนากิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศต่อไป