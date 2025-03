กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม “Crisis Management Conference 2025” รวมผู้นำเมืองเอเชีย ถกวิธีรับมือวิกฤตเมือง

เมื่อวานนี้ (25 มี.ค. 68) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การเป็นเจ้าภาพการประชุม Crisis Management Conference 2025 หารือการเตรียมความพร้อมจัดการประชุม Crisis Management Conference 2025 โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าสำหรับการประชุม Crisis Management Conference 2025 เป็นการประชุมสมาชิกของโครงการ Asian Crisis Management หรือ The New Network ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเมืองสมาชิกได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2568 ณ Asawin Grand Convention Hotel ภายใต้แนวคิดหลัก “Collaboration for Crisis Management” ซึ่งจะมุ่นเน้นการนำเสนอความเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือด้านการจัดการภาวะวิกฤติในภูมิภาค โดยเน้นการตอบโต้และบริหารจัดการภายในเขตเมือง