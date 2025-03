สู้โลกเดือด!! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการรับรองการตั้งเป้า Net Zero 2050 จาก SBTi

กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 จาก Science Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแห่งที่ 4 ของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่ได้รับการรับรองการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Net Zero) ต่อจาก Bursa Malaysia Nasdaq และ Deutsche BÖrse Group โดยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 42% ภายในปี 2030 และเป้าหมายระยะยาวที่ 90% ภายในปี 2050“การได้รับการรับรองจาก SBTi นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำการเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2025 - 2027 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า แผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลและสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)” นายอัสสเดชกล่าวทั้งนี้ การรับรองจาก SBTi ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ได้แก่ 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางแผนการดำเนินงานครอบคลุมหลายด้าน อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงการร่วมพัฒนาแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับคู่ค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องSBTi เป็นองค์กรระดับสากลที่สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (climate science) โดยมุ่งผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งก่อนปี 2030 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ก่อนปี 2050 โดย SBTi ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), The United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), The World Wide Fund for Nature (WWF) SBTi มีบทบาทกำหนดและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงประเมินและอนุมัติการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทต่างๆ ตามแนวทางของ SBTi ซึ่งปัจจุบันกว่า 7,000 องค์กรทั่วโลกในทุกอุตสาหกรรมเสนอเป้าหมายการพิจารณาของ SBTi เข้าร่วม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.sciencebasedtargets.org