BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย คัดสรร 16 สุดยอดธุรกิจไทย มอบ "THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2025"

ร่วมกับจัดพิธีมอบเข้าสู่ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่บริษัทและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและโดดเด่นในแต่ละด้าน มีรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลในประเภทอุตสาหกรรม 9 รางวัล และ 7 รางวัลในประเภทความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในงาน พร้อมด้วยและท่านผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงาน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้รับรางวัลกล่าวในงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2025 ว่า "ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดงาน Thailand Top Company Awards 2025 เพื่อประกาศเกียรติคุณและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่สุดยอดองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ" โดยงานนี้เป็นปีที่ 13 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Beating the Unpredictable: เอาชนะทุกความท้าทายที่ไม่อาจคาดเดาได้"นายบุญเลิศ กล่าวต่อว่า "สภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในวันนี้อย่างมาก การปรับกลยุทธ์ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารองค์กรต่างๆ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล Thailand Top Company Awards 2025 นี้ จะเป็นกำลังใจให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต"กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัล "THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2025" ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดเลือกสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียน มุ่งเน้นในการสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ และพร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถขับเคลื่อนองค์กรและประเทศได้อย่างยั่งยืนสำหรับได้แก่1. อุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2. อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3. อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด4. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด5. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล6. อุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7. อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)8. อุตสาหกรรมจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)9. อุตสาหกรรมธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10. BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARD ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด11. BEST FINANCIAL SERVICES OF THE YEAR ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย12. BEST TRADE SERVICE BANK OF THE YEAR ได้แก่ Bank of China (Thai) Public Company Limited13. CUSTOMER FOCUS AWARD ได้แก่ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)14. FAST-GROWING COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)15. MOST ADMIRED BRAND AWARD ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16. RISING STAR ได้แก่ VDESIGN HAIR BY VIBHAVADI