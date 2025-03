อินโดรามาฯ ร่วมมือ AIT พัฒนาคนรุ่นใหม่ ขยายโอกาสการฝึกงาน-สร้างเสริมอาชีพ

บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้เสริมสร้างความร่วมมืออันยาวนานของทั้งสองฝ่าย ด้วยการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาคนรุ่นใหม่และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ข้อตกลงฉบับนี้มีเป้าหมายในการขยายโอกาสการฝึกงาน พัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมอาชีพ และความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานระดับโลกตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก AIT จำนวน 8 คน โดยมีนักศึกษาหนึ่งคนที่สามารถก้าวสู่ตำแหน่งพนักงานประจำในปี 2567 ผ่านโครงการ Career Fair ของบริษัทฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับใหม่นี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส จะยังคงมอบโอกาสฝึกงานให้กับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Engineering and Technology) คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา (School of Environment, Resources and Development) และคณะการจัดการ (School of Management) ของ AIT โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับสายอาชีพด้านความยั่งยืน วิศวกรรม และการบริหารจัดการในปีนี้ จะมีนักศึกษาจำนวน 1-3 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน โดยจะได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมการทำงานระดับโลก และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่สำคัญ ภาวะผู้นำ และทักษะด้านเทคนิค ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระบุเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโอกาสในการฝึกงานและความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบุคลากรที่มีทักษะที่จะสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ในการร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า ความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ IVL 2.0 ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ผ่านการเสริมสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ