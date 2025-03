T.A.S.Corporation ส่ง TECO PU FOAM นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน เดินหน้าวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ

T.A.S. Corporation ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม ฉนวนกันความร้อนคุณภาพ รักษ์โลกครบวงจรรายแรกของไทย ส่ง TECO PU FOAM ฉนวนกันความร้อนเพื่อคนไทย และ Hercules เครื่องผลิตฉนวนกันความร้อนในงาน The Future of Sustainable Constructions. ESG & Net Zero Material เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกกับผู้บริโภค ให้เห็นความสำคัญของวัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืนและปลอดภัย พร้อมส่งต่อสินค้านวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และร้านค้า เข้าสู่ยุควัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมT.A.S. Corporation ผู้คิดค้น วิจัย และพัฒนา การผลิต ฉนวนกันความร้อน เหล็ก โครงสร้างเหล็ก และโซลาร์เซลล์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ รักษ์โลก แบบครบวงจรรายแรกของไทย ด้วยการร่วมงานที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุควัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำการแนะนำสินค้าเรือธงของบริษัทฯ ในงานนี้นำทีมโดยพร้อมกันนี้ ธนากร ได้สะท้อนภาพของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมว่า“เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และกำลังก้าวสู่ “ยุควัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ” นั้น จากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในปี 2563 ที่ระบุว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลกสูงที่สุด คิดเป็น 39% ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลก โดยแบ่งเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร (Operation carbon) 28% และจากการได้มาซึ่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง (Embodied carbon) อีก 11%"" เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Net-zero emissions) ภายในปี 2593 องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างจำเป็นต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้ง Operation carbon และ Embodied carbon ให้เหลือ 60% และ 50% ตามลำดับภายในปี 2573 จึงกลายเป็นที่มาของการคิดค้น “วัสดุคาร์บอนต่ำ” (Low carbon materials) ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมฉนวนกันความร้อนคุณภาพ รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย ด้วยการพัฒนานวัตกรรม TECO PU FOAM ฉนวนกันความร้อนเพื่อคนไทย และ Hercules เครื่องผลิตฉนวนกันความร้อน”สำหรับงานดังกล่าว T.A.S Corporation ได้นำเสนอ 2 สินค้าเรือธง ประกอบด้วยฉนวนกันความร้อนที่มีความโดดเด่นสามารถเคลือบได้ทุกพื้นผิว ตอบรับทุกดีไซน์ทั้งตรงและดัดโค้ง อีกทั้งเป็นนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากล และจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรอย่างถูกต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นฉนวนกันความร้อนที่ผ่านคัดเลือกจากประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อชาวโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ T.A.S. Corporation ทำการวิจัย พัฒนา และทดสอบ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการทดสอบภาคสนามหลังคาเมทัลชีทเคลือบฉนวน TECO PU FOAM เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร, ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (TÜV SÜD) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)เครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะใช้ผลิตฉนวนกันความร้อน TECO PU FOAM ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งได้ทั้งโรงงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัย สามารถผลิตได้กับวัสดุหลากหลายพื้นผิววัสดุ อาทิ เมทัลชีท, กระเบื้อง, อะคริลิค ไม้ โพลิเมอร์ รวมทั้งสามารถผลิตฉนวนกันความร้อนได้หลายรูปแบบด้วยเครื่องเดียว อีกทั้งสามารถควบคุมความหนาได้อย่างสม่ำเสมอทำให้มีความสวยงาม ตามโครงสร้างพื้นผิวทั่วทั้งแผ่น ไม่หลุดร่อน อายุการใช้งานยาวนานภายในงานนวัตกรรมไทยเพื่อความยั่งยืนนี้ ยังได้เชิญ น.พ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง แพทย์ผู้บริหารคลินิกและโรงพยาบาล ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางไอดีแอล, “พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที” จาก ช่องล้ำหน้าโชว์ และ โตโน่ ภาคิน แขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมพูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำร้ายโลก พร้อมมอบเสียงเพลงให้กับทุกคนที่มาร่วมงานอีกด้วยรวมถึงการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกสีเขียวจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.จิตติ มังคละศิริ หัวหน้าทีมวิจัยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สวทช.), น.สพ. ดร. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อวท.) สวทช., นันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI, ผศ.ดร.ขวัญชัย จันทนา รองคณดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ผู้มาเยี่ยมชมงานยังได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมไทย เพื่อความยั่งยืนในงานก่อสร้าง, การต่อยอดอนาคตธุรกิจก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและการก้าวสู่สังคม Net Zero