ยูนิโคล่ ส่งต่อสันติภาพผ่านศิลปะ ด้วยเวิร์คชอปเด็กๆ สาธิตจุฬาฯ

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก จัดกิจกรรมเวิร์คชอปงานศิลปะในชื่อ ‘ใน 25 เมื่องทั่วโลก อาทิ ปารีส, นิวยอร์ก, โตเกียว รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วย โดยกิจกรรมเพื่อสันติภาพในครั้งนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 เป็นต้นไปสำหรับประเทศไทย จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเวิร์คชอปในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการเปิดตัวเสื้อยืดลายล่าสุดจากผลงานของปาโบล ปิกัสโซ (Pable Picasso) ทั่วโลก ผลงานศิลปะทั้งหมดที่สร้างสรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 25 เมืองทั่วโลก จะถูกนำไปประกอบที่ Musée National Picasso กรุงปารีส เพื่อสร้างผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่เต็มไปด้วยความปรารถนาเพื่อสันติภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปส่งต่อสันติภาพผ่านศิลปะด้วยเด็กๆ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ร้านยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมาเสื้อยืดคอลเลคชันผลงานของปาโบล ปิกัสโซ (Pable Picasso) ศิลปินผู้ปฏิวัติวงการงานศิลป์ในศตวรรษที่ 20 ประกอบไปด้วย เสื้อยืดคอลเลคชันผลงานของปาโบล ปิกัสโซ มีทั้งหมด 4 ลาย และ อีก 1 ลายพิเศษสำหรับโปรเจคเสื้อยืดการกุศลของยูนิโคล่คอลเลคชันเสื้อยืดนี้เป็นครั้งแรกของยูนิโคล่ที่นำผลงานของปิกัสโซมาสร้างสรรค์เป็นผลงานล่าสุดในคอลเลคชัน ความร่วมมืออันหายากนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของ The Estate of Pablo Picasso ผู้ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์อันยาวนานของยูนิโคล่ในการมีส่วนสนับสนุนสังคมเพื่อให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นงานศิลปะที่จัดแสดงบนเสื้อยืด PEACE FOR ALL (ซ้าย) ของคอลเลคชันนี้คือ Bouquet of Friendship (1958) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการเดินขบวนเพื่อสันติภาพที่จัดขึ้นที่สตอกโฮล์มในปี 1958 กำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อยืด PEACE FOR ALL จะบริจาคให้กับองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศคอลเลคชัน UT จะจัดแสดงผลงานสี่ชิ้นที่วาดโดยปิกัสโซจากช่วงปี 1920 ถึง 1940 ซึ่งเป็นช่วงที่เขามีความหลากหลายและสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุดผลงานศิลปะที่จัดแสดง ได้แก่ Dove of Peace (1949) ซึ่งวาดภาพนกพิราบสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ซึ่งได้รับการเลือกเป็นสัญลักษณ์ในการประชุมสันติภาพนานาชาติครั้งแรกที่กรุงปารีสในปี 1949 เสื้อยืด PEACE FOR ALL และ UT รุ่นใหม่นี้แสดงถึงการสนับสนุนข้อความสันติภาพโลกตลอดชีวิตของปิกัสโซผ่านผลงานที่ก้าวข้ามขนบธรรมเนียมของศิลปะ และยังคงครองใจผู้คนมากมายในปัจจุบันทั้งนี้ ยูนิโคล่เปิดตัวโปรเจกต์ PEACE FOR ALL เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยนำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ อาสาออกแบบโดยเหล่านักสร้างสรรค์ที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ จนถึงปัจจุบันได้นำเสนอลวดลายต่างๆ จากเหล่านักสร้างสรรค์ 42 ท่าน โดยวางจำหน่ายเสื้อยืดได้ถึง 6.6 ล้านตัว และระดมทุนได้ถึง 427,520,000 ล้านบาท* (หรือประมาณ 12.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยอดเงินทั้งหมดจะถูกบริจาคให้กับองค์กรพันธมิตร 3 แห่ง เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนสำหรับการคุ้มครองชีวิตของผู้พลัดถิ่นทั่วโลก พร้อมกับช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาอื่นๆ (ยอดรวมเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2568)*คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.4 บาท)