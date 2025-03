ก.อุตฯ ผนึกกำลัง World Bank จัด CEO Forum ขับเคลื่อนอุตฯไทยสู่ Net Zero สิ้นมีนาคมนี้

กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.เปิดเผยว่า งานสัมมนา CEO Forum: Industrial Decarbonization under Thailand's Low Carbon City Program ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อประกาศจุดยืนของภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Industrial Decarbonization) และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยภายในปี 2065 โดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานในพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์ เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และนโยบายการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของภาคอุตสาหกรรมไทยไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ และโอกาสของอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ นายปวิช เกศวงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environmental Social Governance and Business Stakeholder Engagement, SCG, และนายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลก ผู้รับผิดชอบประเทศไทยนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Best Practices ด้าน Decarbonization ในภาคอุตสาหกรรม” โดย นายมาร์ก ฟอร์นี่ (Mr.Marc Forni) หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของธนาคารโลก (Lead Urban Resilience Specialist, The World Bank) ซึ่งจะนำเสนอโอกาสสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินกลยุทธ์ลดคาร์บอน และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ภายในงานยังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯนายสุเมธ กล่าวปิดท้าย