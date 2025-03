ว้าวๆ !! คว้า 75 รางวัล ในปี 2567 "ไทยพาณิชย์" สะท้อนความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ชู AI-First Bank

หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นในปีนี้ คือการได้รับที่ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถคว้าได้ถึง 6 รางวัล ตอกย้ำถึงศักยภาพของธนาคารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยึดมั่นในแนวทาง ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีรางวัลสำคัญ ได้แก่๐ รางวัล Bank of the Year in Thailand 2024 จาก The Banker จัดโดยนิตยสาร Financial Times ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3๐ รางวัล Thailand's Best Bank for Cash Management Technology 2024 จาก Euromoney๐ รางวัล Bank of the Year 2024 จาก Money & Banking Awards 2024 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรวมเป็น 16 ครั้งจากการได้รับรางวัลนี้๐ รางวัล Best Brand Performance Bank Thailand 2024 จาก Global Business and Finance Magazine๐ รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2024 จากนิตยสาร BrandAge Magazine Thailand และ๐ รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลโซลูชัน (Best Bank for Digital Solution) จัดขึ้นโดย Asian Moneyนอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการยกย่องในสะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารองค์กร จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคว้ารางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม () และ รางวัลธนาคารยังคงเดินหน้ายกระดับ ดิจิทัล แบงก์กิ้ง อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาบริการทางการเงิน เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า ตัวอย่างความสำเร็จที่โดดเด่น ได้แก่ บริการด้าน Digital Wealth ซึ่งครอบคลุม AI Advisory Chatbot, MyAlert, และ WEALTH4U ช่วยตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งของลูกค้าในยุคดิจิทัล ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้งาน Digital Wealth ของธนาคารเติบโตขึ้นกว่า 20% พร้อมคว้า 5 รางวัลระดับนานาชาติจากเวทีชั้นนำ อาทิ รางวัล Asian Banking & Finance FINTECH Awards (ABF) 2024 ประเภท WealthTech Initiative Award จากบริการ MyAlert, และ รางวัล Global Retail Banking Innovation Awards 2024 ประเภท Best Gen-AI Chatbot Initiative จากบริการ Digital Wealth - AI Advisory Chatbotสำหรับธนาคารมุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งลูกค้า SME และคู่ค้า นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ SME ไทย และพัฒนาสินเชื่อและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ ส่งผลให้ธนาคารคว้ารางวัล ธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ยอดเยี่ยมประจำปี 2567 รวม 7 รางวัล อาทิ รางวัล Thailand's Best Bank for SMEs 2024 จาก Euromoney และรางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Bank for SMEs จาก นิตยสาร BrandAge Magazine Thailandในขณะที่ก็มุ่งมั่นสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าระดับสูง เช่น Wealth Platform ที่ช่วยวิเคราะห์และวางแผนการลงทุน พร้อม Open Architecture ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ความสำเร็จนี้ทำให้ SCB WEALTH คว้ารางวัลระดับสากล 5 รางวัล อาทิ รางวัล Best Private Bank in Asia for Digital Customer Experience จาก PWM, รางวัล Best Client Services – Thailand จาก Citywire และรางวัล Thailand Best Bank for Investment Solutions, FX จากเวที The Asset Triple A Awardsส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประสบความสำเร็จในการนำ AI เข้ามาเสริมการพัฒนาบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารายบุคคลอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ตัวอย่างโซลูชันที่โดดเด่น ได้แก่ นวัตกรรมโซลูชันธุรกิจยานยนต์ (Innovation of Auto Business Solution) ที่เชื่อมโยงบริการออนไลน์และออฟไลน์ผ่านกลยุทธ์ Omni-channel พร้อมการพัฒนาสินเชื่อยั่งยืน 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการสัญจรที่สะอาด, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, และ สินเชื่อสีเขียวสำหรับ SME โดยความสำเร็จเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารได้รับ 8 รางวัลระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Excellence in Omni-Channel Integration จัดขึ้นโดย Retail Banker International, รางวัล Best Retail Bank Thailand 2023 จัดขึ้นโดย World Economic Magazine ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, รางวัล Best Retail Banking Experience in Thailand 2024 จาก Global Brands Magazine และ รางวัล Best Retail Bank – Thailand จาก The Global Economics เป็นต้นธนาคารก็ได้รับ 15 รางวัล จาก 9 สถาบันชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนถึงความสามารถในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านบริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัย อาทิ รางวัล Best Investment Bank Thailand 2023 จาก Global Business Review Magazine, รางวัล Green Deal of the Year-Thailand สำหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds) และ รางวัล Outstanding Deal Awards จาก SET Awards 2023ในด้านเทคโนโลยี ธนาคารยังครองความเป็นเลิศด้วยโซลูชันดิจิทัล ปี 2566-2567 ด้วยความมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจในทุกมิติ ส่งผลให้จำนวนลูกค้าธุรกิจที่ทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตขึ้นกว่า 24% จากปีก่อน ช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ผ่านประสบการณ์ทางการเงินแบบไร้รอยต่อ โดยได้รับการยอมรับจาก 5 สถาบันชั้นนำระดับโลก คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันการเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจ อาทิ รางวัล Best Mobile Payments & Authorization Solution in Thailand จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia จากแอปพลิเคชันแม่มณี โซลูชันทางด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ, รางวัลช่องทางชำระเงิน QR Payment ข้ามพรมแดน (Cross Border QR Payment) จาก Digital CX Awards 2023 จัดขึ้นโดย The Digital Banker และ รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลโซลูชัน (Best Bank for Digital Solution) จัดขึ้นโดย Asian Moneyธนาคารยังโดดเด่นด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับ 7 รางวัลด้านการตลาด ที่สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินในทุกมิติ การันตีผลงานอันโดดเด่นด้านไอเดียการตลาดที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2024 จาก นิตยสาร BrandAge Magazine Thailand, รางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2024 จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัล Best Social Impact Influencer Campaign จากงาน Thailand Influencer Awards 2024และปิดท้ายด้วย 14 รางวัลด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในด้านการสร้างความยั่งยืนและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตลอดจนรางวัลทรงเกียรติด้านทรัพยากรบุคคล ที่ตอกย้ำความใส่ใจในสวัสดิภาพของพนักงาน และวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมการเติบโตในทุกช่วงวัย ผสานกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกภาคส่วน อาทิ รางวัล Best CSR Bank in Thailand 2024 จาก World Business Outlook, รางวัล Corporate of the Future 2024 จาก Future Trends Corporates Awards 2024, รางวัล Leader of Leader 2023 : Mr. Kris Chantanotoke จาก Future Trends Corporates Awards 2024, รางวัล Thailand HR Innovation Award 2024 ระดับ Gold Award จากโครงการ AFAST: 1 ล้านการเรียนรู้ 1 ล้านโอกาส และรางวัล มาตรฐานสากล ISO 45001 และ ISO 14001 ชี้ชัดความพร้อมสู่ความยั่งยืน เป็นต้นด้วยความสำเร็จเหล่านี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและบริการที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้า สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็นในทุกมิติอย่างยั่งยืน