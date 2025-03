มุ่งยั่งยืน !! นีเวีย เดินหน้าเลือกใช้วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์-พลังงาน รักษ์โลกเพิ่มขึ้น

กล่าวว่า ความยั่งยืนกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดย 88% ของผู้บริโภคชาวไทยต้องการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นีเวียเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นความรับผิดชอบ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผิวและเป็นมิตรต่อโลก ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ไปจนถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนนีเวียเริ่มต้นจากการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ปราศจากไมโครพลาสติก 100% ใช้ส่วนผสมที่ย่อยสลายทางชีวภาพ และปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อแนวปะการังในผลิตภัณฑ์กันแดด นอกจากสูตรผลิตภัณฑ์ นีเวียยังมุ่งมั่นพัฒนา บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดขยะพลาสติก และเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ซึ่งมียอดขายเกือบ 50 ล้านขวดต่อปี นีเวียจึงให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในส่วนของกระบวนการผลิต นีเวียยังเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโรงงานผลิตที่บางพลีใช้พลังงานจากโซล่าฟาร์ม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่า "ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การปรับตัว แต่เป็นหัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์" เพราะ "NIVEA is for Skin" ไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์ที่ดูแลผิว แต่เป็นแบรนด์ที่ดูแลโลกไปพร้อมกันนีเวีย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้ ตอกย้ำแนวคิด "NIVEA is for Skin" เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ไม่เพียงดูแลเพื่อความงาม แต่ยังใส่ใจถึงสุขภาพผิว การแสดงตัวตน และสิ่งแวดล้อม ด้วยศูนย์วิจัยระดับโลกและความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำงานกับผิวตามธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนโครงสร้างผิว แต่ช่วยให้ผิวเผยศักยภาพที่ดีที่สุดนีเวียไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก แต่ยังเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นีเวียเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องกลิ่นกายยาวนานถึง 72 ชั่วโมง พร้อมพัฒนาสูตรที่ใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับทั้ง ประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยยอดขายต่อปีสูงถึง 50 ล้านหน่วยนีเวียเป็นแบรนด์กันแดด อันดับ 1 ในประเทศไทย เป็น แบรนด์กันแดดอันดับ 1 ของโลก ด้วยนวัตกรรม UV Protection Technology ที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสูตรให้เหมาะกับทุกสภาพผิว ไม่ว่าจะเป็น ผิวมัน ผิวแห้ง หรือผิวแพ้ง่ายนีเวีย เมนเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในไทยเช่นกัน ด้วยความเข้าใจในลักษณะผิวของผู้ชายที่แตกต่างจากผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ของนีเวีย เมนจึงถูกออกแบบมาให้ ใช้ง่าย เห็นผลเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำตลาด นีเวียยังคง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้ง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย และ กลุ่ม Vitamin Body Serum ที่มาพร้อม Triple Bright Power ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและสุขภาพดีใน 7 วัน และในปีนี้นีเวียยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อรักษาตำแหน่งแบรนด์ดูแลผิวอันดับ 1 ในใจคนไทยเพื่อตอกย้ำแนวคิดนีเวียได้จัดงานมหกรรมผิวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2568 ณ บล็อกไอ สยามสแควร์ งานนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้สัมผัส ประสบการณ์ดูแลผิวที่ล้ำสมัย สนุก และใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอแนวคิด "Skin is for…" ที่สะท้อนว่า ผิวของแต่ละคนมีความหมายและพลังที่แตกต่างกัน ผ่านโซนกิจกรรมสุดล้ำที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สภาพผิวกับผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวให้แข็งแรงและมั่นใจ งานนี้ยังได้เหล่า Friends of NIVEA มาร่วมสร้างสีสันตลอด 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น เทศน์ ไมรอน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และ 4EVE ที่จะมาร่วมเปิดตัวงานในวันที่ 14 มีนาคม LYKN และ หลิงหลิง ศิริลักษณ์ กับ ออม กรณ์นภัส ที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวในวันที่ 15 มีนาคม และปิดท้ายด้วย เจฟ ซาเตอร์ ที่จะมาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การดูแลผิวในวันที่ 16 มีนาคม 2568“NIVEA is for Skin” ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่คือก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการดูแลผิวที่มีความหมายมากกว่าที่เคย ในฐานะแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน นีเวียพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะ “NIVEA is for Skin” ไม่ใช่แค่คำมั่นสัญญา แต่คือแนวทางที่เราจะเดินหน้าต่อไป” เภสัชกรหญิงวราพร กล่าวทิ้งท้าย