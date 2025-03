เซ็นทรัลพัฒนา เล่าเรื่องสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ บนแนวรั้วโครงการ ‘เซ็นทรัล กระบี่’

EqkxH0Js?feature=share

๐ จับมือเมืองกระบี่ทุกภาคส่วน ผลักดันเรื่อง Sustainable & Mindful Tourism และวิกฤตขยะทะเล เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ๐ สะท้อนความมุ่งมั่น For a Better Sea, For a Better Life ของการเติมเต็มศักยภาพเมือง เปลี่ยนขยะพลาสติก 3,500 ชิ้น น้ำหนักรวม 360 กิโลกรัม สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ Eco-Art บนรั้วโครงการ๐ มุ่งมั่นสู่อีกระดับของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโลก โครงการเซ็นทรัล กระบี่ ตั้งเป้าลด Carbon Footprint ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างเพื่อให้ได้ ‘EDGE Certification’ เป็นโครงการแรกผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ผู้พัฒนาศูนย์การค้าโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคตแห่งแรกใจกลางกระบี่ ร่วมเติมเต็มศักยภาพของกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่โดดเด่นด้านความงามทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤตขยะ โดยร่วมกับจังหวัดกระบี่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่, องค์กรจัดการขยะทะเล OCYCO และศิลปินท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนป้ายแนวรั้วโครงการ ‘เซ็นทรัล กระบี่’ ถ่ายทอดเรื่องราวสัตว์ทะเลที่กำลังสูญพันธุ์จากปัญหาขยะทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable & Mindful Tourism) ตอกย้ำความพร้อมของเซ็นทรัลพัฒนาที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับจังหวัดกระบี่รับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติม:VDO-1: ท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน คลิกVDO-2: เปิดแนวคิดผลงาน Eco-Art คลิกโดยผลงาน Eco-Art Hoarding บนป้ายแนวรั้วโครงการ ‘เซ็นทรัล กระบี่’ สร้างสรรค์จากขยะพลาสติกในทะเลกว่า 3,500 ชิ้น กว่า 360 กิโลกรัม อาทิ ขวด PET, HDPE, PP, ฝาขวด, ถุงพลาสติก, เชือก และเศษอวน โดยออกแบบเป็นภาพสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ในทะเลกระบี่ เช่น วาฬบรูด้า ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง ขยะพลาสติกทุกชิ้นจะไม่ถูกลงสี แต่เลือกชิ้นที่มีสีใกล้เคียงกับสัตว์ทะเล เพื่อสะดวกต่อการอัพไซเคิลหลังโครงการเสร็จสิ้น สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทะเลกระบี่และชีวิตผู้คนดีขึ้น ตามข้อความ ‘For a Better Sea, For a Better Life’ ที่ปรากฏบนผลงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนาในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของโครงการกล่าวถึงศักยภาพเมืองกระบี่ว่า “กระบี่ ได้รับรางวัลระดับโลกในฐานะเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุด ด้วยความงดงามของธรรมชาติ และความมีน้ำใจของคนท้องถิ่น แต่สิ่งที่ทำให้กระบี่มีเอกลักษณ์คือ แนวทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”กล่าวถึงการมาเปิดโครงการเซ็นทรัล กระบี่ และร่วมสร้างผลงานศิลปะว่า “เราอยากเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ให้ผู้คน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่ ตระหนักถึงเรื่อง Sustainability และ Mindful Travel เพื่อผลักดันให้เกิด Ecosystem ที่แข็งแรงของจังหวัด และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อ Better Futures ของพวกเรา และคนรุ่นหลังต่อไป โดยผลงาน Eco-Art Hoarding ใช้วัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติกในท้องทะเล กว่า 3,500 ชิ้น กว่า 360 กิโลกรัม มาดีไซน์เรียงอยู่บนป้ายแนวรั้วโครงการ เซ็นทรัล กระบี่ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเป็นการประกาศด้วยว่า เราพร้อมร่วมมือกับเมืองกระบี่ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน For a Better Sea, For a Better Life”เผยถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า “การนำผลงาน Eco-Art Hoarding มาจัดแสดงที่โครงการ เซ็นทรัล กระบี่ เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ใช้ขยะทะเลมาทำให้เกิดเป็นประติมากรรมที่สวยงาม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมเรื่อง Sustainability ในจังหวัดกระบี่ และสิ่งที่สำคัญมากๆ คือจะต้องทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์และหัวใจสำคัญของการร่วมมือร่วมใจพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน”กล่าวว่า “เราทำงานกับการจัดการ ‘ขยะทะเล’ อย่างเต็มระบบ เพื่อคืนสมดุลให้กับชีวิตในทะเล สัตว์น้ำ และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขยะพลาสติกที่พบในทะเลและบนชายฝั่ง หากไม่ถูกจัดการจะกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เป็นมลพิษและอันตรายต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำ รวมถึงคนในชุมชน ดังนั้น ความพยายามของเราคือการช่วยลดขยะทะเล ด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาอัพไซเคิลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าและสร้างวงจรการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”เล่าถึงความตั้งใจในการทำผลงาน Eco-Art Hoarding ว่า “ส่วนตัวแล้ว ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ขอแค่เพียง 1% ของผู้คนที่หันมาคิดที่จะดูแล ไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล เพราะเต่ามีผลกระทบโดยตรงจากการกินถุงพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายแมงกะพรุน ซึ่งจะติดอยู่ในท้องจนทำให้เสียชีวิต หรือฉลามวาฬและวาฬบรูด้าที่เสียชีวิตเพราะแหอวนพันคอ ผมต้องการให้สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในจังหวัดกระบี่ได้มีชีวิตต่อไป เพื่อให้คนรุ่นหลังยังได้เห็นสัตว์ทะเลเหล่านี้ครับ”โครงการเตรียมเปิดตัวเดือนตุลาคมปี 2568 นี้ มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท บนพื้นที่ 114 ไร่ ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างเพื่อให้ได้รับ EDGE Certification พร้อมออกแบบที่ผสมผสานความงดงามตามธรรมชาติของกระบี่ภายใต้แนวคิด Fully-Integrated with Nature แบบ Seme-outdoor โดยมีจุดชมวิวพาโนรามิก