โรงแรมแรกในอาเซียน !! เอสซีจี ดัน Marasca Samui คว้า Fitwel มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาวะ ชู 5 ข้อสำคัญ

เอสซีจี ร่วมกับ Marasca Samui รีสอร์ทระดับ casual-luxury ตั้งอยู่บนชายหาดเฉวง สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้ประสบการณ์พักผ่อนที่หรูหราและใส่ใจความยั่งยืน ด้วยการเป็นโรงแรมแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับ Fitwel Design Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลด้านสุขภาวะอาคารที่ก่อตั้งโดย Center for Active Design และกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (HHS) การได้รับการรับรองนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Marasca Samui ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โรงแรมยังอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลด้านอาคารเขียว เพื่อยืนยันถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงแรม โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านที่ปรึกษาจาก SCG Building and Living Care Consulting"Marasca Samui ไม่ได้เน้นเพียงประสบการณ์พักผ่อนสุดพิเศษริมชายหาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ผู้เข้าพัก" อเล็กซ์ มากาตอน ผู้จัดการทั่วไปของ Marasca Samui กล่าว "การได้รับการรับรอง Fitwel และการเดินหน้าสู่การรับรอง LEED เราต้องการแสดงให้เห็นว่า ความหรูหราและความยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเดินทางไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีร่วมกัน"ด้วยการคำนึงถึงสุขภาวะที่ดีของทุกคนที่เข้ามาในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาเข้าพักและพนักงานซึ่งถือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กรได้ดำเนินการตามจากในระดับ 1 ดาว โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆโดยมี 5 ข้อหลัก ได้แก่ตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กับแหล่งขนส่งสาธารณะและแวดล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดชุมชน ร้านสะดวกซื้อต่างๆ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน หย่อนใจการออกแบบอาคารเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED เช่น· การออกแบบอาคารให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม· ระบบฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และลดการใช้พลังงาน· พื้นที่ปลอดบุหรี่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของผู้เข้าพักและพนักงาน· ระบบระบายอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารและลดมลพิษทางอากาศ· การบริหารจัดการก่อสร้างตามมาตรฐาน LEED ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษ รักษาสภาพดินและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ· มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดระหว่างการก่อสร้างเพื่อปกป้องทั้งผู้ปฎิบัติงานและสิ่งแวดล้อมMarasca Samui สนับสนุนพนักงานและชุมชนโดยรอบผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้:· สนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น: ให้ความสำคัญกับการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน· โอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม: มีนโยบายการรับสมัครงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน· ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน: ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากผลสำรวจความพึงพอใจประจำปี ซึ่งครอบคลุมเรื่องความสะดวกในการเดินทาง ความสบายในการทำงาน โครงการส่งเสริมสุขภาวะ และพื้นที่ทำงานสีเขียว· ศิลปะและพื้นที่สีเขียว: สนับสนุนงานศิลปะของช่างฝีมือท้องถิ่น พร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น รวมถึง ‘Homegrown’ สวนสมุนไพรออร์แกนิก ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสและบริโภคผลิตผลปลอดสารเคมีในทุกๆ วันMarasca Samui ภูมิใจในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเพื่อสุขภาพผ่านโครงการต่างๆ หนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือ “Canteen Project” ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้ร่วมปรุงและลิ้มลองเมนูไทยดั้งเดิม เช่น ข้าวยำ และ ส้มตำ โดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แขกได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหารแต่ยังส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแขกจะได้ร่วมมือกับพนักงานในการปรุงอาหาร และนำไปแบ่งปันกับชุมชนในพื้นที่นอกจากนี้ Marasca Samui ยังผสานงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับประสบการณ์การเข้าพัก โดยมีสิ่งทอจากกระจูด จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น กระเป๋าสานและหมวก ภายในห้องพักเพื่อให้แขกได้สัมผัสเสน่ห์ของหัตถกรรมไทย อีกทั้งแขกผู้เข้าพักยังจะได้รับตะกร้ารวมขนมจากท้องถิ่นให้ได้ลิ้มลองรสชาติอันดั้งเดิมและเป็นการสนับสนุนธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยในส่วนของการบริหารจัดการอาคาร ก็มีมาตรการที่คำนึงถึงสุขภาวะที่ดี เช่น· การทำความสะอาดและควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีออร์แกนิก เพื่อลดการใช้สารเคมีและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ· การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลและความปลอดภัยจากอัคคีภัย· พื้นที่ปลอดภัยและมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวกและความปลอดภัยตลอดบริเวณโรงแรม· การจัดการของเสียอันตรายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายอย่างเคร่งครัดในฐานะส่วนหนึ่งของ Narai Hospitality Group โรงแรม Marasca Samui มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการที่ยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยผสานความหรูหราเข้ากับแนวคิดความยั่งยืน เพื่อประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือระดับควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อธรรมชาติด้วยความมุ่งมั่นต่อแนวปฏิบัติด้านอาคารเขียว การสร้างสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน, Marasca Samui ต้องการที่จะแบบอย่างของอนาคตแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ผสมผสานความสะดวกสบายและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน