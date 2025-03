Carbon Markets Club ร่วมขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนอาเซียน ผสานพลังภาครัฐและพันธมิตร สู่โครงสร้างมาตรฐานสากล

นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoC) ภายใต้ ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) ร่วมการประชุม “Scaling Up Carbon Markets in ASEAN: Fundamentals & Introduction of ASEAN Common Carbon Framework (ACCF)” ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2568 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดย Equatorise Advisory ร่วมกับกองทุน ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF) และได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Business Advisory Council รวมถึงภาคีผู้ลงนาม ACCF MoCการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ภาคธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอนจากประเทศในอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน รวมถึงรูปแบบออนไลน์ โดยนางกลอยตาได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนของประเทศไทย และหารือเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการตลาดคาร์บอนในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ ยังได้ร่วมเสวนาใน 2 หัวข้อ คือ "Country-Specific Deep Dive on Latest Carbon Market Policy & Regulatory Development" เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและพัฒนาการล่าสุดของตลาดคาร์บอนในประเทศ และ "Best Practices for Building Out a National Carbon Market Ecosystem" สะท้อนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาตลาดคาร์บอน รวมถึงการก่อตั้ง Carbon Markets Club นำโดย บางจากฯ และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2564 เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอน และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoC) ณ การประชุม COP29 ที่เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งสมาคมด้านตลาดคาร์บอนสำคัญในอาเซียน รวมถึง Carbon Markets Club (CMC), Malaysia Carbon Market Association (MCMA), Indonesian Carbon Trade Association (IDCTA) และ ASEAN Association for Carbon Markets (AACM) ได้ร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดคาร์บอนในภูมิภาค โดยภาคีความร่วมมือกำลังดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงสร้างธรรมาภิบาลของ ACCF ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบที่สอดคล้องกันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของตลาด และการส่งเสริมโครงการคาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐานสูงในอาเซียน