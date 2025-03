สมหวัง เงินสั่งได้ ประกาศความสำเร็จด้านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย

กล่าวว่า ‘การได้รับรางวัล Finalist ในกลุ่ม Best Brand Performance on Social Media สาขา Financial Service (Leasing) จากเวที Thailand Social Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสมหวัง เงินสั่งได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเวทีแห่งนี้’สำหรับเกณฑ์การตัดสิน รางวัล Thailand Social Awards ใช้ข้อมูลเชิงสถิติจากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในแต่ละปี นำมาวิเคราะห์ผ่าน 70 ปัจจัยสำคัญ ทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) เพื่อคำนวณค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย (Social Metric Score) ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความทุ่มเทของ ‘สมหวัง เงินสั่งได้’ ในการพัฒนาแนวทางการสื่อสารกับลูกค้าและประชาชน พร้อมเดินหน้าสร้างสังคมการเงินที่ยั่งยืนผ่านช่องทางดิจิทัลต่อไปสมหวัง เงินสั่งได้ เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ครอบคลุมบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท ได้แก่ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบิ๊กไบค์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร รวมถึงสินเชื่อโฉนดแลกเงิน โดยขั้นตอนให้บริการสะดวก สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ รู้ผลอนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้จ่ายในยามจำเป็น พร้อมบริการที่หลากหลาย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง