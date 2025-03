โครงการ UOB My Digital Space มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

“การศึกษา” เป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำยังกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โครงการที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหวัง แต่เป็นแสงสว่างในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งจัดขึ้นโดยร่วมกับจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและครูไทยในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โครงการนี้ได้ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษาอย่างลงตัว เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเด็กไทยทั่วประเทศเล่าว่า “เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษเลย เพราะน่าเบื่อและยากค่ะ แต่พอได้ใช้ Winner English ในโครงการฯ หนูรู้สึกว่าการเรียนสนุกขึ้นมาก และหนูก็เป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์มาก ๆ พอสองอย่างนี้มาอยู่ด้วยกัน ทำให้หนูอยากเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน มีเกมที่ท้าทายและแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่าย หนูและเพื่อนมีคะแนนภาษาอังกฤษดีขึ้น เราไม่หยุดแค่เรียนในห้อง แต่ยังทบทวนบทเรียนเองที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ หนูสามารถฝึกพูดกับเอไอ และรู้สึกมั่นใจเวลาพูดกับครูและเพื่อนในห้องเรียนมากขึ้นค่ะ”คิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ซับซ้อน มีแต่ตัวหนังสือให้อ่านเยอะไปหมด และจับใจความอะไรไม่ได้เลย ทำให้ผลการเรียนวิชานี้ไม่ดีเท่าไหร่ “Learn Education เปลี่ยนมุมมองของผม การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกและเข้าใจง่ายขึ้น โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเล็กๆ ไม่มีห้องแล็บสำหรับการทดลอง แต่ Learn Education ทำให้หมดปัญหานั้น เพราะเรามีแล็บแห้ง สื่อวีดีโอและภาพการทดลองต่าง ๆ ทำให้จิตนาการเห็นภาพการทดลอง จึงเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นกว่าการอ่านจากตัวหนังสือ ผมชอบที่สามารถย้อนกลับมาดูบทเรียนได้เวลาที่เรียนไม่ทันหรือทำการบ้าน การเรียนรู้ใหม่นี้ไม่เพียงช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น แต่ยังเพิ่มความมั่นใจและเห็นศักยภาพของตนเองในอนาคตอย่างชัดเจน"เล่าให้ฟังว่า “โรงเรียนมีจำนวนครูที่จำกัดเพียง 12 คน ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 155 คน มีครูภาษาอังกฤษแค่ 2 คน แบ่งสอนระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 การเตรียมบทเรียนและปรับวิธีสอนตามระดับชั้นเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อเด็กมีความเข้าใจเนื้อหาต่างกัน การนำคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Winner English มาใช้ ช่วยลดภาระครูในการเตรียมบทเรียน และให้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการฝึกเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสนใจเข้าเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังมีคอมมูนิตี้ออนไลน์ inskru.com ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพครู โดยเป็นคอมมูนิตี้สำหรับแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของครูมากกว่า 100,000 คนเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและสามารถประสบความสำเร็จได้หากได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โครงการ UOB My Digital Space สนับสนุนเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐาน ทักษะความรู้ทางการเงิน และการรู้จักตัวเองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคต พร้อมสนับสนุนครูให้เข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชน นับเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกับความมุ่งหมายของธนาคารในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา UOB My Digital Space เป็นมากกว่าการมอบเทคโนโลยีการศึกษา แต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับเยาวชนไทย ผู้ซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โครงการ UOB My Digital Space ได้สนับสนุนห้องเรียนดิจิทัลให้กับโรงเรียนขาดโอกาสในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศไทย นักเรียนกว่า 5,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ โดย 2 โรงเรียนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มในปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานีธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและขยายโครงการนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม นายริชาร์ด มาโลนี่ย์ กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน คือ กุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว