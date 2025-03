ไทวัสดุ-บีเอ็นบี โฮม ผนึก 6 แบรนด์ชั้นนำ ร่วมแคมเปญ “ฮักโลก” รับเทรนด์ Green Housing

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน แบรนด์ไทวัสดุ และร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังได้แก่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อกระตุ้นเทรนด์ที่อยู่อาศัยสีเขียว ตามที่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการใช้สินค้า และวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสอดรับกับเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกเกือบ 70% มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจและแบรนด์ต่างๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนปแลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญ Green Housingกล่าวว่า ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยส่งเสริมทั้งพนักงานในองค์กร และคู่ค้าให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสนับสนุนสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมด้านความยั่งยืน โดยภายใต้เป้าหมายดังกล่าวได้มีการยกะดับตลาดวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านเข้าสู่ยุคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินความร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อหนุนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สอดรับกับ Pain point ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความต้องการของบริโภคในหลากหลายกลุ่มที่หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในฐานะผู้ให้บริการหลักในตลาด และบีเอ็นบี โฮม พบว่าเทรนด์การตกแต่งบ้านในปีนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ที่ควบคู่ไปกับการใช้วัสดุต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ภาคธุรกิจต่างปรับการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อรองรับลูกค้าสายรักษ์โลกที่มีมากขึ้น อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งที่มุ่งนำเสนอนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างและการตกแต่งที่ช่วยป้องกัน - ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ฯลฯ โดยล่าสุด กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ยังขานรับกับเทรนด์ที่เกิดขึ้น โดยร่วมกับหอการค้าไทยเปิดตัวสัญลักษณ์ฮักโลกในโครงการ Hug The Earth เพื่อนำเสนอกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อสินค้ากลุ่มรักษ์โลกได้อย่างสะดวก ตลอดจนสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ยั่งยืนให้มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตไทวัสดุเป็นอีกหนึ่งในผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ Hug The Earth โดยร่วมกับ 6 แบรนด์พันธมิตร (ระยะที่ 1) นำสินค้านวัตกรรมรักษ์โลกจัดจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรดไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ทุกสาขาทั่วไทย ได้แก่แบรนด์คอตโต้ (COTTO) สินค้าสุขภัณฑ์ และกระเบื้อง COTTO Eco Collection กระเบื้องเซรามิก แนวคิด “Zero Waste” ที่มีการนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่แบรนด์โจตัน (JOTUN) สีพรีเมียม ‘มาเจสติก เซนส์’ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้วย Clean Air Technology ที่ช่วยฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาด และเพิ่มคุณภาพอากาศภายในบ้าน หายใจได้อย่างสะดวก ไร้กลิ่นรบกวนแบรนด์เจบีพี (JBP) แบรนด์ เจบีพี (JBP) สีทาอาคารคุณภาพสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุในถังที่ผลิตจากพลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled Plastic) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณขยะพลาสติกแบรนด์เบโค (Beko) ผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคุณภาพมาตรฐานยุโรปที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นพันธกิจหลัก โดยมีการคิดค้นพัฒนาต่อยอดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่าง แกลบ มาผสมกับเม็ดพลาสติกโพลิโรพิลีน (PP) นำไปใช้แทนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในตู้เย็นแบรนด์ไฮเออร์ (Haier) เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาแอร์ R32 ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และมี Eco Mode โหมดประหยัดพลังงานและแบรนด์ยิปรอค (Gyproc) แผ่นยิปซั่มที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลจาก CDW (Contruction Demolished Waste) และสามารถนำแผ่นยิปซั่มมารีไซเคิลได้อีก ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายจากแบรนด์ดัง รับรองด้วยฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เตารีด เตาไมโครเวฟ พัดลม ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ระบบโซล่าเซลล์ ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพสูง ในราคาคุ้มค่า พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้ารักษ์โลก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนไทยหันมาเลือกใช้สินค้าที่ดีต่อโลกและสุขภาพมากขึ้น โดยจะได้พบกับความคุ้มค่าถึง 4 ต่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มี.ค.2568“ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจ CRC CARE ในด้าน Care for the Environment โดยการลงทุนและทุ่มเทให้เป็นธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านรายแรกที่ปรับเปลี่ยนระบบขนส่งมาสู่ รถรรทุกพลังงานไฟฟ้ากรีนโลจิสติกส์ ที่สามารถลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 900 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 21,000 ต้น รวมถึงการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในร้านไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ไปแล้วกว่า 90 สาขา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้าพลังงานไฟฟ้า ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำให้ซีอาร์ซี ไทวัสดุเป็นกลุ่มธุรกิจรีเทลฮาร์ดไลน์สีเขียวชั้นนำควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”