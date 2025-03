นำไทยสู่เวทีโลก!! สองแรงบันดาลใจ "แวว-สายสุนีย์" และ "เชฟไอซ์-ศุภักษร" รับรางวัลจาก LINE TODAY

LINE TODAY มอบรางวัล PERSON OF THE YEAR 2025 ให้แก่ “แวว-สายสุนีย์ จ๊ะนะ” นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของ 3 เหรียญทองพาราลิมปิก 2024 และ “เชฟไอซ์-ศุภักษร จงศิริ” เชฟอาหารไทยเจ้าของร้านศรณ์ ผู้คว้ามิชลิน 3 ดาว ในฐานะบุคคลต้นแบบผู้ขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวแทนของบุคคลที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง จนสร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ พร้อมนำพา “ความเป็นไทย” จารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกกล่าวว่า “ปี 2024 เป็นปีที่ "ความเป็นไทย" ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่จับตามองตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์สมรสเท่าเทียมที่สร้างแรงขับเคลื่อนครั้งใหญ่ในสังคม มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงปารีส หรือความสำเร็จในวงการอาหารไทยกับรางวัลมิชลิน 3 ดาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จของไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้สังคม LINE TODAY จึงขอมอบรางวัล PERSON OF THE YEAR 2025 ให้แก่ คุณแวว-สายสุนีย์ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงที่ไม่เคยหยุดมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง สู่การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เป็นนักวีลแชร์ฟันดาบหญิงคนแรกของโลกที่สามารถคว้า 3 เหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิก 1 ครั้งจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 และเชฟไอซ์-ศุภักษร ผู้ขับเคลื่อนพัฒนาวงการอาหารไทยมาอย่างยาวนานกว่า 7 ปี จนล่าสุดคว้ามิชลิน 3 ดาวให้กับร้านศรณ์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งทั้งเรื่องราวของทั้ง 2 คนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทำสิ่งที่ใครหลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง”เรื่องราวความสำเร็จของแววและเชฟไอซ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และจุดประกายความหวังให้กับทุกคนสำหรับนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงคนแรกของโลก เจ้าของ 3 เหรียญทองพาราลิมปิก 2024 จากการฟันดาบทั้ง 3 ประเภท คือ ฟอยล์ เอเป้ และ เซเบอร์ พิสูจน์ให้เห็นว่าข้อจำกัดทางร่างกายไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าของคน หลังจากประสบอุบัติเหตุและเลือกยอมแพ้กับการมีชีวิต คุณแววสามารถกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งจากการค้นพบเส้นทางใหม่ในการเป็นนักกีฬา โดยได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนที่ศูนย์อาชีพคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้บนเส้นทางการเป็นนักกีฬาฟันดาบจะมีช่วงเวลาที่ท้อ แต่ด้วยหัวใจไม่เคยยอมแพ้และชัดเจนกับเป้าหมาย ทำให้มีโอกาสได้ลงแข่งขันในวงการฟันดาบมาถึง 6 สมัย และความสำเร็จล่าสุดกับพาราลิมปิกที่ปารีส ซึ่งคุณแวว ได้เล่าถึงช่วงวินาทีแห่งชัยชนะว่า “รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก ต้องขอบคุณครอบครัวและสังคมที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจ จากวันที่เคยเชื่อว่าเราเป็นได้แค่ภาระ สู่วันที่เราได้พิสูจน์ความสามารถให้ทั้งโลกเห็น และหวังว่าความสำเร็จนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้ กลับมาลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเอง”ความสำเร็จของในการคว้ามิชลิน 3 ดาวเป็นร้านแรกในประเทศไทย ไม่ใช่แค่การยกระดับวงการอาหารไทยไปสู่เวทีโลกเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงความกล้าที่จะลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่อความฝัน โดยเชฟไอซ์เผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จกับ LINE TODAY ว่า “ผมบอกกับตัวเองเสมอตั้งแต่วันแรกที่ทำร้านศรณ์ว่า ถ้าไม่มีใครทำ ผมจะทำมันเอง” แม้จะไม่ได้เรียนจบด้านการทำอาหารมาโดยตรง หลายคนอาจไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำ และมองว่าเส้นทางความฝันในการพาร้านอาหารใต้ไปสู่ระดับโลกเป็นไปได้ยาก แต่เราก็ยึดมั่นในความรักที่มีให้กับสิ่งที่ทำมาตลอด ทั้งวัตถุดิบไปจนถึงอาหารทุกจาน โดยใช้เมนูอาหารใต้แท้ ๆ ที่สะท้อนรากเหง้าความเป็นไทย ผสานกับการเล่าเรื่องแบบ Fine Dining โดยยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมไว้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสร้างความทรงจำที่มีเต็มไปด้วยความรักให้กับคนกิน ตอนนี้ร้านศรณ์ไม่ได้แค่ส่งต่อความอร่อยอย่างเดียว แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ที่ถูกส่งต่อในอาหารทุกจาน”