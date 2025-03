คาลเท็กซ์ สลัดภาพจำ !! เปิดเกมรุก ทุ่ม 200 ล้าน อัดแคมเปญ ดึงคนเข้าปั๊ม คว้า “หลิง-ออม” นั่งแบรนด์แอมฯ

นั่นก็เพราะมีการเพิ่มพื้นที่สำหรับบริการ Non-oil มากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดที่ไม่ใช่แค่จอดแวะเติมน้ำมัน ล้างหน้าล้างตา เข้าห้องน้ำ พร้อมกับเติมลมเท่านั้นแต่ “คน” ยังต้องการอะไรที่มากกว่าจึงทำให้ Caltex แบรนด์น้ำมันสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาทำตลาดในไทย เมื่อปี 2491 หรือราวๆ กว่า 70 ปี ประกาศกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำระดับโลก ที่สลัดภาพแบรนด์อายุ 7 ทศวรรษ สู่แบรนด์ของคนรุ่นใหม่อย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อ “คาลเท็กซ์” ในประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้เล่นแต่ละรายมีการงัดโปรโมชั่นมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าซึ่งที่ผ่านมาคาลเท็กซ์ ก็มีการทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Local TVC หวังเอาใจคนไทยดึงลูกค้าเข้าปั๊ม พร้อมไอเดียเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ เต๋อ ฉันทวิชช์ หรือแม้กระทั่งขยายการรับรู้ คว้า “ณเดชน์” นั่งพรีเซ็นเตอร์ ชูกลยุทธ์เด็ด ดึง “หลิง-ออม” นั่งแบรนด์แอมฯ เติมแค่ 480 บาทก็แจกน้ำล่าสุดในปี 2568 เพื่อเป็นการเน้นจุดขาย และสร้างการรับรู้ให้กระเพื่อมกลยุทธ์การตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ จะเน้นขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงรุก ภายใต้แนวคิด “Brandformance” (Brand + Performance) เพื่อสร้างภาพ “จดจำ” แบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้ามากที่สุด เชื่อมโยงพลังของแบรนด์กับประสิทธิภาพทางการตลาดอย่างไร้รอยต่อ ผ่าน 5 กลยุทธ์การตลาดเร่งเครื่อง Brandformance ที่หมายถึง ตราสินค้า+คุณภาพ เพื่อตะโกนชื่อคาลเท็กซ์ ให้เป็นที่รู้จัก ได้แก่เดินหน้าสร้างการรับรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันคาลเท็กซ์ ที่มีส่วนผสมของเทครอนเอกสิทธิ์เฉพาะของคาลเท็กซ์ ที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโฆษณาใหม่ ด้วยสโลแกน “ตัวจริง วิ่งไกล” พร้อมบิ๊กไอเดีย “เทครอนนนนนนนนน - วิ่งได้ไกลกว่า 42 กิโลเมตร ต่อถัง” ผสมผสานการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย และสนุกสนาน พร้อมนำเสนอโปรโมชันสุดคุ้มเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่าง และเพื่อสร้างการจดจำของสโลแกนด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร์ และโฆษณาใหม่ ในครั้งนี้ คาลเท็กซ์ได้ดึง พรีเซ็นเตอร์หญิงคู่แรกของแบรนด์อย่างที่โด่งดังจากซีรีส์ ใจซ่อนรัก The Secret of Us ซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่องแรกของช่อง 3 มีฐานแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวสู่ยุคใหม่ ที่นอกจากรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมที่รักแบรนด์อย่างเหนียวแน่นแล้ว คาลเท็กซ์ยังมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ อย่าง “New Gen” (กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และความคุ้มค่า) และ “Women Power” (กลุ่มผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น) เพราะการตลาดยุคใหม่จะใช้เพียงดาราที่มีชื่อเสียงอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอ จึงต้องเป็นดาราที่มีชื่อเสียงและมีพลังด้อมช่วยผลักดัน และหลิงออม ก็ตอบโจทย์ ทั้งคนรุ่นใหม่ และผู้หญิง ซึ่งจะช่วยในการโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้สัญญาคือ ระยะเวลา 1 ปีตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าสมาชิกกว่า 2 ล้านรายในสิ้นปี 68 โดยเตรียมพลิกโฉมใหม่ของ “บัตรสมาชิกดิจิทัล” และ “โมบายแอปพลิเคชัน” ที่จะเป็นศูนย์กลางของ Fueling Ecosystem เพื่อเสริม Loyalty Program ให้แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่ม Engagement กับลูกค้ามากขึ้น โดยแอปพลิเคชันใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสะสมแต้ม แลกรับของรางวัล และรับส่วนลดในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ รวมทั้งโปรโมชันกับทางสถาบันการเงิน หรือพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะเปิดตัวใน พ.ย. 2568ออกแบบแคมเปญที่ “แตกต่างโดนใจในแต่ละไตรมาส” ตลอดปี 2568 อาทิ โปรโมชั่นสุดพิเศษกับสถานีบริการที่เปิดใหม่ โปรโมชั่นน้ำมัน “กลุ่มพรีเมียม” น้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ดีเซล เทครอนดี และน้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน โกลด์ 95 รวมถึงสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดปีจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรทางการเงิน ธนาคารชั้นนำ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสูงสุดเหมือนฝัน กล่าวต่อไปว่า แคมเปญใหม่นี้จะเน้นไปที่ 3 กลุ่มคือ ลูกค้าเดิมที่รักคาลเท็กซ์ กลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังซื้อสูง และกลุ่มผู้หญิง ภายใต้งบการตลาดทั้งหมดกว่า 200 ล้านบาท เพิ่มจากปี 67 ซึ่งอยู่ที่ 100 ล้านบาทโดยงบ 110 ล้านบาท จะเป็นการใช้ในส่วนของพรีเซ็นเตอร์ การจัดงาน การทำโฆษณาต่างๆ อาทิ TVC, สื่อโซเชียลมีเดีย, บิลบอร์ด เพื่อเข้าถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งแบบจอเคลื่อนไหวและแบบภาพนิ่ง กระจายไปยังจุดสำคัญต่างๆ จากกรุงเทพฯ ไปสู่ 4 ภาคของประเทศไทย รวมทั้งโปรโมชั่น แจกน้ำดื่มฟรีสำหรับลูกค้าที่เติมน้ำมันครบ 480 บาททั้งนี้ข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันเชิงปริมาณ ในปี 2567 ดังนี้ อันดับหนึ่งคือ ปตท, (PTT) อยู่ที่ 35.93% บางจาก 30.94% พีที (PT) 17.93% เชลล์ (Shell) 7.75% คาลเท็กซ์ (Caltex) 5.78% และซัสโก้ (Susco) 1.85%สำหรับการเติบโตของแบรนด์ในปีนี้ คาลเท็กซ์ ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ การขยายสาขาให้ครอบคลุมมากขึ้นจากปัจจุบันมีทั้งหมด 528 สาขา โดยที่จะเน้นไปที่ต่างจังหวัดมากขึ้น และขยับจากปั๊มไซต์ขนาดเล็กไปเป็นขนาดกลาง 2. ยอดขาย Same Store โตขึ้นประมาณ 5-6% 3.โฆษณาแบรนด์ดิ้งและการตลาด คาดว่าจะทำให้แบรนด์โตราว 15%”เหมินฝัน กล่าวทิ้งท้าย