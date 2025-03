เอสซีจี นำเสนอนวัตกรรมเพื่อความเงียบสงบ - เป็นส่วนตัว ในงาน THAIFEX-Horec Asia 2025

SCG พร้อมนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและบริการติดตั้งครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Enhance Customer Experience and Your Business with SCG’s Solutions” ในงาน THAIFEX-Horec Asia 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรม ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ออฟฟิศ โรงพยาบาล คาเฟ่ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานราชการ ให้สามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างเหนือชั้น ด้วยโซลูชันเด่นจาก SCG ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ๐ SCG Acoustic Expert – นวัตกรรมเพื่อความเงียบสงบ และความเป็นส่วนตัวSCG นำเสนอโซลูชันด้านเสียงแบบครบวงจร ทั้งระบบผนังและฝ้าซับเสียง ช่วยลดเสียงก้องสะท้อนในห้องประชุม ห้องสัมมนา และพื้นที่ที่ต้องการควบคุมเสียง ให้บริการตั้งแต่ออกแบบถึงวัดผลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล มั่นใจได้ในการแก้ปัญหาเสียงรบกวนและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานในอาคาร ได้แก่:- SCG Smart Wall PRIVAZY ผนังเบากันเสียงเสริมความแข็งแรง 4 ชั้น ช่วยป้องกันเสียงดังทะลุข้ามระหว่างห้อง- Acoustic Solution โซลูชันการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องเสียง พร้อมบริการติดตั้ง- Acoustic POD ห้องทำงานสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ ลดเสียงรบกวน ลดความยุ่งยากในการปรับปรุงออฟฟิศ๐ SCG Metal Roof Installation Service – บริการติดตั้งหลังคาเมทัลครบวงจรSCG นำเสนอบริการติดตั้งหลังคาเมทัลที่ช่วยยกระดับดีไซน์และประสิทธิภาพให้กับอาคารทุกประเภท โดยมีจุดเด่นดังนี้:- ดีไซน์หลากหลาย ตอบโจทย์งานออกแบบที่ต้องการความสวยงามและความทันสมัย- บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ไปจนถึงติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ- มาตรฐานระดับสูง ใช้วัสดุเหล็กคุณภาพมาตรฐาน มอก. และ JIS- เย็นกว่า ด้วยฉนวนกันความร้อนที่มีให้เลือกหลากหลาย ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร- เงียบกว่า ด้วยเทคโนโลยี NoiseShield ลดเสียงฝนตกกระทบหลังคาได้ถึง 14% สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบยิ่งขึ้น