รับ-ส่งฟรี !! "ALLY" เปิด 5 จุดบริการ "HOP & GO EV Shuttle Bus" เดินทางง่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันการเลือกใช้ยานพาหนะที่สะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ดังนั้น ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) นำโดย คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) และ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา จึงได้เปิดให้บริการ ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus รับ-ส่ง ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้านี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของศูนย์การค้าเครืออัลไล (ALLY) ในการสนับสนุนการเดินทางที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าไม่มีการปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ EV Shuttle Bus ยังมีความเงียบในการขับขี่ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลายมากขึ้นกล่าวว่า "เรามุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการลดมลพิษ และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางที่สะอาดและยั่งยืน เราหวังว่าบริการนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน"ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ ความสะดวกสบาย ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ, มีความปลอดภัยสูง รถโดยสารได้รับการดูแลและบำรุงรักษาตามมาตรฐานสูงสุด พร้อมมาตรการรักษาความสะอาด, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด, ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้โดยสาร ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus จัดรอบเดินรถทุก 30 นาที ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.30 - 18.30 น. มี 5 จุดให้บริการที่เชื่อมต่อกับแหล่งคมนาคมสำคัญ ได้แก่1.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว 71 (ทางออกประตู 2) ปากซอยประดิษฐ์มนูธรรม 92.โครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม3.ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย - รามอินทรา4.สนามเทนนิสในร่ม คริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports)5.ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)การให้บริการ ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus ของศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) ถือเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด หากประชาชนให้ความสำคัญกับทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนเช่นนี้มากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้น ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) และ เดอะคริสตัล เอกมัย - รามอินทรา ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่สะดวก ประหยัด และเป็นมิตรต่อสังคมสีเขียว (Greener, Happier Communities) ไปด้วยกันกับ ALLY HOP & GO EV Shuttle Bus