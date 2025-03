เปิดตัว UNIQLO : C คอลเลคชันใหม่ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2025 เน้นผ้าไนลอนสัมผัสเรียบ-เย็นสบาย

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO : C ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2025 ไลน์เสื้อผ้าพิเศษที่สร้างสรรค์โดย Clare Waight Keller (แคลร์ เวท เคลเลอร์) ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ที่มีเอกลักษณ์การออกแบบอันเรียบหรูและสวยงาม คอลเลคชัน UNIQLO : C ล่าสุดนี้ มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงและเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นจากเนื้อผ้าเปี่ยมประสิทธิภาพและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นผ้าไนลอน ที่ปกติใช้สำหรับเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ต มีน้ำหนักเบา สัมผัสเรียบลื่นและเย็นสบาย ด้วยความแตกต่างอย่างลงตัวระหว่างเนื้อผ้าและโทนสีจึงช่วยเสริมความรู้สึกที่เรียบหรูยิ่งขึ้น ทำให้คอลเลคชันนี้สามารถนำเสนอสุดยอดเสื้อผ้าสำหรับชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและความสนุกสนานในการแต่งตัวได้อย่างครบถ้วนกล่าวว่า “สำหรับฤดูใบไม้ผลินี้ ฉันเลือกองค์ประกอบหลักสำหรับคอลเลคชัน UNIQLO : C ใหม่นี้มา 2 อย่างด้วยกัน องค์ประกอบแรกคือผ้าไนลอน ในช่วงที่ผ่านมา มีการใช้โพลีเอสเตอร์อย่างแพร่หลายในเสื้อผ้าชุดกีฬาและเสื้อผ้าทั่วไป รวมถึงเสื้อผ้าเรดี้ ทู แวร์ ของแบรนด์หรูต่างๆ ฉันจึงกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของชุดกีฬาอีกครั้ง โดยใช้ผ้าไนลอนที่มีสัมผัสเรียบและเย็นสบาย อย่างชุดเดรสที่แม้จะใช้ผ้าไนลอน แต่ดีไซน์เน้นวอลลุ่มยิ่งขึ้น เสื้อเชิ้ตผ้าเนื้อนุ่ม กางเกงขาสั้น และเสื้อกั๊ก ที่ช่วยเสริมความโมเดิร์นของทรงเสื้อผ้าและความรู้สึกสไตล์สปอร์ต ส่วนองค์ประกอบที่สองคือสีสันที่เข้ากับเนื้อผ้าไนลอน แม้แต่สีส้มที่เข้มที่สุดก็ยังคงความนุ่มนวลที่ช่วยเสริมให้รูปทรงของเสื้อผ้ามีความสวยงามยิ่งขึ้น”กางเกงขาสั้นคาร์โก ทรงกว้าง จับเข้าคู่กับเสื้อเชิ้ตเรียบๆ สำหรับลุคสบายๆ แบบแคชชวลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ UNIQLO : C ส่วนเสื้อแจ็กเก็ต Miracle Air กระดุมคู่ น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และแห้งไว จับคู่เข้ากับกางเกงขาสั้นสำหรับผู้หญิงทรง Bermuda ที่ทำจากเนื้อผ้าแบบเดียวกัน หรือจะใส่คู่กับกางเกงขากว้าง เป็นลุคแบบซัมเมอร์สบายๆ ก็ได้เช่นกันชุดเดรสจับจีบ เสื้อกั๊ก และกางเกงขาสั้นทำจากผ้าไนลอนที่มีประสิทธิภาพสูงและเบาสบาย เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน สำหรับเสื้อฮู้ดแบบสวมสไตล์สปอร์ตทำจากผ้าป๊อปลิน มาในลายทางสีน้ำเงินเข้มเสริมลุคให้ดูหรูหรามากขึ้นพบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ หลากหลายชิ้น เช่น กระเป๋าสะพายสัมผัสนุ่มพร้อมช่องใส่สัมภาระ รองเท้าแตะรัดส้น และรองเท้าแตะผ้าไนลอน โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าบางรายการจากคอลเลคชันนี้เพื่อความสนุกในการแต่งตัวได้ก่อนใคร