ไม่เทรวม กทม. เข้าตา ! คว้ารางวัล The 1st BT Awards

โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผู้ผลิตสื่อ BT beartai หนึ่งในบริษัทและสื่อชั้นนำที่ยืนหยัดในวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยมากว่า 25 ปี ได้จัดงาน ‘BT Awards’ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในชื่อ ‘The 1st BT Awards’ ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โลกในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของ BT beartai อย่าง ‘Inspiring Tech, Empowering Life’งาน ‘The 1st BT Awards’ ในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจาก BT beartai โดยไม่มีการแบ่งสาขา และไม่มีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล แต่จะคัดสรรจากบุคคล ผลงาน และองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอนาคตสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย สู่โลกในวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นกทม.ได้รับรางวัล “Best Brand for a better tomorrow” จากโครงการ “ไม่เทรวม” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลจากการแก้ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยเกือบ 9,000 ตัน/วัน ของกรุงเทพมหานคร โดยนายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนของกทม.ขึ้นรับรางวัล”ขยะ“ ของ กทม. เป็นขยะเปียกและเศษอาหารรวมกันมากถึง 50% แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าขยะเปียกเหล่านี้ เมื่อถูกผสมรวมในถุงเดียวกัน จะทำให้เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากขยะแห้งที่อยู่ร่วมกันอย่างเศษกระดาษได้อีกต่อไป เพื่อแก้ปัญหานี้ กทม. จึงทำโครงการ ‘ไม่เทรวม’ ที่รณรงค์ให้ทุกคนในเมืองหลวง แยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ แล้วนำขยะที่ยังรีไซเคิลได้กลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง โดยถือเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและสร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าให้ได้ประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกและดีต่อทุกคนทั้งนี้ ‘BT Awards’ ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องบุคคล นวัตกรรม และโครงการที่ทรงคุณค่า ผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ : ผู้คน สังคม และอนาคต ประกอบด้วย 1. ผู้คน (People) : นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลในสังคม 2. สังคม (Society) : ผลงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 3. อนาคต (Future) : โครงการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างอนาคตที่สดใส และผลักดันความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมอบรางวัลทั้งหมด 12 รางวัล ให้แก่ “บุคคล” และ “แบรนด์” คือ ‘หนึ่งบุคคล’ ที่เป็น Best Person for a better tomorrow และ ‘11 แบรนด์’ ที่เป็น Best Brand for a better tomorrow ดังนี้1. ‘หนึ่งบุคคล’ ที่เป็นบุคคลแห่งปี (Best Person for a better tomorrow) คือ คุณบัณฑูร ล่ำซำ2. ‘11 แบรนด์’ ที่เป็น Best Brand for a better tomorrow คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ : โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน, BDMS : Sky ICU / ECMO Transport, กรุงเทพมหานคร : โครงการไม่เทรวม, Samsung : Galaxy AI, ธนาคารไทยพาณิชย์ : AI-First Bank Initiative, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : Sustainable Business, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : โครงการทอดไม่ทิ้ง, HUAWEI : 5G Advanced หรือ 5.5G, ธนาคารออมสิน : ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank), MQDC : FutureTales Lab, บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด : PresScribe