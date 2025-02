กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกในอาเซียน เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับ A List

เปิดเผยผลการพิจารณาของ Carbon Disclosure Project (CDP) องค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในแวดวงด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศให้ธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมิน CDP 2024 ในระดับสูงสุด A List (Leadership Level) ในการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานผู้นำระดับ A List ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3โดยธนาคารมุ่งหวังที่จะรักษาความเป็นผู้นำในมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมสนับสนุนลูกค้าและภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวและเดินหน้าสู่สังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน รวมทั้งสร้างโอกาสโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การได้อยู่ในระดับA List อย่างต่อเนื่อง สะท้อนการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานของธนาคารในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธนาคาร การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความพยายามบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในการดำเนินงานภายในของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอของธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกสิกรไทยให้คำมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2573 และจากพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร (ขอบเขตที่ 3) ตามเป้าหมายของประเทศไทย อีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน100,000-200,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 ด้วยนอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับผลการประเมินด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นจากองค์กรระดับโลกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกDow Jones Best-in-Class Indices (เดิมเรียกว่า DJSI) สมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook และสมาชิกFTSE4Good ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อนทั้งสามรายการ รวมถึงได้รับผลประเมินในระดับAA จาก MSCI ESG Rating ทุกรอบการประเมินตั้งแต่ปี 2562 แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืนระดับสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งนี้จัดทำโดย Carbon Disclosure Project หรือCDP ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำหนดมาตรฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อตลาดโลกอีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลCDP เพื่อใช้สำหรับการลงทุนและการตัดสินใจต่างๆ โดยมีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่A ถึงD-สำหรับจัดทำโดย S&P Global บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ และกองทุนต่างๆจากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยแบบประเมินจะถูกออกแบบเฉพาะตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีคะแนนการประเมินสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2567มีบริษัทชั้นนำที่รับการประเมินทั่วโลก จำนวน 7,690 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านการประเมินเป็นสมาชิกในรายงานSustainability Yearbook 2025 จำนวนรวม 780 บริษัท โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารมีธนาคาร 65 แห่งจากทั่วโลกส่วนจัดทำโดย FTSE Russell FTSE (Financial Times Stock Exchange Russell) องค์กรอิสระที่ร่วมกันระหว่างThe Financial Times และ London Stock Exchange Financial ซึ่งจัดทำดัชนีสากล (Independent Global Index Provider) ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำดัชนีให้ตลาดหลักทรัพย์สำคัญหลายๆแห่งทั่วโลก การประเมินความยั่งยืนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านESG ของบริษัทที่อยู่ใน FTSE Index และไม่เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าประเภทยาสูบอาวุธหรือส่วนประกอบ อาวุธ และถ่านหิน โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทมีการเผยแพร่ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาของนักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้ง แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลด้านการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนโดย MSCI ESG Research เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้ MSCI All Country World Index และไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ พลังงานนิวเคลียร์ และอาวุธจากแหล่งต่างๆ โดยรวบรวมจากข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ฐานข้อมูลออนไลน์ ข่าวจากสื่อต่างประเทศ และสื่อท้องถิ่น รวมถึงรายงานและบทสัมภาษณ์จากกลุ่มNGO ซึ่งกระบวนการประเมินจะพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ของบริษัท และการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสนั้นๆ