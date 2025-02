กรมลดโลกร้อน เดินหน้าส่งเสริมต้นแบบโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้กำลังใจศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ยกระดับเป็นต้นแบบโรงเรียนคาร์บอนต่ำ เป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆเพื่อเข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับโรงเรียนคาร์บอนต่ำให้คลอบคลุมทุกภูมิภาค ของประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้า “carbon neutrality” ภายในปี 2050 และ บรรลุเป้า “net zero emissions” ภายในปี 2065 ต่อไป