ธ.ก.ส. คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2567 สะท้อนความเป็นเลิศ

ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่มีพื้นฐานด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ธ.ก.ส. ถือเป็นองค์กรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล TQA ในปีนี้ สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลระดับโลก นอกจากนี้ยังรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำสูงสุดขององค์กรที่สามารถขับเคลื่อนและผลักดันองค์กรให้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (Thailand Quality Award 2024) จัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯกล่าวว่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ที่ ธ.ก.ส. ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มาตรฐานระดับโลกที่แสดงให้เห็นว่า ธ.ก.ส. ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในทุกมิติให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักเริ่มจากวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อให้มีความหลากหลาย (Diversify Port)พร้อมปรับตัวรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ด้วยการให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อสร้างทักษะและความสามารถในการทำธุรกรรมผ่านบริการด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากมิจฉาชีพในรูปแบบที่หลากหลายนอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะพนักงาน (Soft Side) ให้มีทัศนคติที่ดี Good Attitude และ Growth Mindset ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ (Best Practice) เพื่อเปลี่ยนแปลง พัฒนา และต่อยอดกระบวนการทำงานโดยใช้ Technology & Data Analytic และ Data Warehouseในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ลดขั้นตอนงานที่ไม่จำเป็น Reprocess อยู่ตลอดเวลา บริหารจัดการปริมาณงาน (Workload) ให้เหมาะสมกับอัตรากำลัง เพื่อสร้างผลลัพธ์งานที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีการใช้ Dashboard เข้ามาช่วยในการบริหารและติดตามงานอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการให้มีความแม่นยำและทำให้ Balance Sheet มั่นคงอย่างยั่งยืนขณะเดียวกัน ภายในงานให้แก่พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในฐานะต้นแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นปีที่ 2ติดต่อกัน (ปี 2566 – 2567) นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล ยังเป็นผู้นำองค์กรคนแรกที่สามารถบริหารองค์กรให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับรางวัล TQA มาแล้วเมื่อปี 2562ในระหว่างที่ นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธอส.ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2562 โดยมุ่งพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง และนำรายงานผลการตรวจประเมิน (TQA Feedback) ในแต่ละปีมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ปี 2562 - 2563 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (TQC Plus ด้าน Customer) ปี 2564 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (TQC Plus ด้าน People) ปี 2565 และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution) ปี 2566 ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นองค์กรแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จนนำมาสู่ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)” ในปี 2567 ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความพยายามและความทุ่มเทในการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและชุมชน ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานกว่า 23,000 คนรวมถึงเกษตรกรลูกค้า ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาชนบทร่วมกับ ธ.ก.ส.ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดของพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคน และ ธ.ก.ส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยโดยการเป็น “แกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture)” และก้าวไปสู่การ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป